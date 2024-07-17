前女團成員婚宴熱舞片爆紅 網民不滿留言狠批：別搶新娘風采

現年26歲的前大馬女團「AMOi-AMOi」成員王依渟，自團體解散後就轉型做直播主，仲會不時喺社交平台大派福利，成功收穫唔少人氣！近日王依渟仲化身伴娘在婚宴上熱舞，影片仲火速爆紅兼吸引超過7萬網民畀like，不過當中的留言就十分兩極……

