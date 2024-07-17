王依渟 amoiamoi

前女團成員婚宴熱舞片爆紅 網民不滿留言狠批：別搶新娘風采

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現年26歲的前大馬女團「AMOi-AMOi」成員王依渟，自團體解散後就轉型做直播主，仲會不時喺社交平台大派福利，成功收穫唔少人氣！近日王依渟仲化身伴娘在婚宴上熱舞，影片仲火速爆紅兼吸引超過7萬網民畀like，不過當中的留言就十分兩極……

王依渟婚禮除鞋熱舞《Queencard》被瘋傳

王依渟在婚禮上的表現極具話題性，影片中播起一首韓國女團(G)I-DLE的《Queencard》作為舞曲，王依渟脫下鞋子開始跳舞。婚宴的主持人對她的表現讚不絕口表示「也未免太接地氣，我們在場每一位都被圈粉了啦。」王依渟本人也在影片下方留言：「謝謝全能主持人幫我記錄下來了」影片上傳後，於IG瘋傳。

王依渟 amoiamoi 王依渟婚禮除鞋熱舞《Queencard》被瘋傳（圖片來源：ig＠et.1231）
王依渟婚禮除鞋熱舞《Queencard》被瘋傳（圖片來源：ig＠et.1231）

網民：新娘壓力山大 太造作 vs 太厲害了啦好可愛

網友對此也有熱烈的反應，紛紛留言表示：「可愛」「好看，跳得真好」「就衝這個舞可以娶了」「被圈粉」「太厲害了啦，好可愛」不過有網民就認為婚禮上這樣對新娘會唔會太大壓力？「新娘覺得壓力大（笑臉）」「雖然新娘沒說什麼 但人家結婚 在現場拖鞋蹦迪真的蠻怪異的」「根本就是在博取別人關注，太造作」「人家結婚，別搶新娘風采」「主持人是不是cue錯人了，把新娘的風采都搶光了。」其後新娘本人回應「新娘本人我沒關係」有網民更留意到背後的情侶，表示男生都不敢看「靠右的男生完全不敢看跳舞的感覺？求生欲？」「大型求生現場」

睇片：

王依渟曾經係馬來西亞女團！

王依渟在年僅16歲時已經開始在RC語音平台直播，她曾是馬來西亞女團「AMOi-AMOi」的一員。該團體於2020年解散後，王依渟轉型成為一名直播主，並在Instagram擁有高達38萬的追蹤者。她在直播平台上的創新嘗試包括「睡播」，吸引了超過14.5萬人觀看她的睡姿。

王依渟 amoiamoi 王依渟在年僅16歲時已經開始在RC語音平台直播，她曾是馬來西亞女團「AMOi-AMOi」的一員（圖片來源：ig＠et.1231）
王依渟在年僅16歲時已經開始在RC語音平台直播，她曾是馬來西亞女團「AMOi-AMOi」的一員（圖片來源：ig＠et.1231）
王依渟 amoiamoi （圖片來源：ig＠et.1231）
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撰文：東方新地圖片來源：ig＠et.1231

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