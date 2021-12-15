AA

王力宏8年婚姻驚傳玩完 涉婆媳巨額財產管理權大戰

最新娛聞
撰文：東方新地

現年45歲的台灣天王王力宏2013年與拍拖多年的圈外人李靚蕾拉埋天窗，至今已誕下兩女一子，但近年因為兩人在社交網零交流，並不再晒合照放閃，令兩人多次傳出婚變，日前更傳出兩人早已辦妥離婚手續，原因竟然同王力宏的30億台幣（約8.5億港元）財產有關！

文：東方新地｜圖：[email protected][email protected]

王力宏 同老婆兩年冇公開晒恩愛

翻看王力宏和李靚蕾的社交網，可以發現過往不時貼出合照晒恩愛的兩人，自2019年6月的父親節後，就不曾在社交網上有過任何互動，因此早在今年6月，外界已猜測兩人的婚姻出現危機，不過王力宏的經理人曾出面否認傳聞。直至日前有台灣傳媒報道，早在11月底就接獲爆料，指王力宏和李靚蕾已正式辦妥離婚手續，結束8年婚姻。

王力宏8年婚姻驚傳玩完 原來同財產有關？
李靚蕾和王力宏最後一次在社交網貼出一家五口的全家福合照，是在2019年2月出遊時。（圖片來源：[email protected]
王力宏8年婚姻驚傳玩完 原來同財產有關？
當時兩人仍表現得十分恩愛。（圖片來源：[email protected]
王力宏8年婚姻驚傳玩完 原來同財產有關？
而兩人最後一次晒合照，是在2019年6月父親節時，當時李靚蕾還冧爆大讚王力宏是「My Superman」和「我心目中最慈愛的筋肉人爸爸」。（圖片來源：[email protected]
王力宏8年婚姻驚傳玩完 原來同財產有關？
兩人最後一次公開慶祝結婚周年紀念，是在2018年11月。（圖片來源：[email protected]

王媽對新抱學歷要求高

王力宏本身是波士頓伯克利音樂學院碩士，父母分別畢業於台灣政大及台大醫學系，哥哥是芝加哥大學博士，弟弟則是麻省理工（MIT）碩士，因此有傳王媽對新抱的學歷亦要求甚高，過往同王力宏拍過拖的兩名天后級女友張惠妹和舒淇，都因為不符合王媽的學歷要求，而未能嫁入王家。

王力宏8年婚姻驚傳玩完 原來同財產有關？
李靚蕾現年35歲，比王力宏年輕10歲。（圖片來源：[email protected]

李靚蕾 哥倫比亞商學院MBA畢業

而李靚蕾2004年於名校普林斯頓大學修讀工程管理學，後又於哥倫比亞商學院修讀MBA，並曾於摩根大通諮詢服務部門任職助理副總裁（AVP），2013年11月，王力宏與她在美國登記結婚，不久後王力宏便宣布太太懷有身孕，8年來兩人育有兩女一子，分別為7歲、5歲及3歲。

王力宏8年婚姻驚傳玩完 原來同財產有關？
李靚蕾在前年11月時，曾單拖出席林志玲婚宴。（圖片來源：[email protected]

傳結婚初期已想離婚

有傳兩人離婚的最大原因是婆媳問題，有指早在兩人結婚初期，王家人就已不喜歡李靚蕾，讓李靚蕾開始生出離婚的念頭，然而先後3次懷孕生下小朋友，才令離婚的事一拖再拖。有指在約2017年時，兩人已在認真準備執行離婚事宜，只是因為李靚蕾懷上第3胎，才令離婚一事被暫時擱置。

王力宏8年婚姻驚傳玩完 原來同財產有關？
王力宏一向對父母都非常孝順。（圖片來源：[email protected]

同王媽爭奪30億財產管理權

而有傳李靚蕾婚後開始插手打理王力宏的經紀事務及其30億台幣（約8.5億港元）的財產，這些原本都由王媽負責打理，因此令她和王媽的婆媳關係進一步惡化。不過有指李靚蕾因為不了解行內的規矩與流程，態度又太強勢，讓原先王力宏團隊中不少人員都選擇了離開。

王力宏8年婚姻驚傳玩完 原來同財產有關？
有指王力宏出道26年，累積了超過30億台幣（約8.5億港元）身家。（圖片來源：[email protected]

3名仔女疑交女方撫養

李靚蕾經常在社交網晒出同仔女的合照，卻不見王力宏的蹤影，因此有傳兩人已處於分居狀態，而3名仔女都交由女方負責撫養。而今次離婚的消息，有指是由王力宏親口向身邊的親友透露，但王力宏的經理人在回應傳媒時就表示：「據自己的了解，並沒有離婚一事。」

王力宏8年婚姻驚傳玩完 原來同財產有關？
李靚蕾經常在社交網貼出同仔女的合照，身邊卻不見王力宏的蹤影。（圖片來源：[email protected]
王力宏8年婚姻驚傳玩完 原來同財產有關？
經常同3個小朋友一齊出遊，開心玩樂。（圖片來源：[email protected]
王力宏8年婚姻驚傳玩完 原來同財產有關？
而王力宏的社交網中，大多是單人照，不是在工作，就是在隔離。（圖片來源：[email protected]
王力宏8年婚姻驚傳玩完 原來同財產有關？
早前又單拖出席朋友婚禮。（圖片來源：[email protected]

讀者留言

熱門文章

 