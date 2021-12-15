王力宏8年婚姻驚傳玩完 涉婆媳巨額財產管理權大戰
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]
王力宏 同老婆兩年冇公開晒恩愛
翻看王力宏和李靚蕾的社交網，可以發現過往不時貼出合照晒恩愛的兩人，自2019年6月的父親節後，就不曾在社交網上有過任何互動，因此早在今年6月，外界已猜測兩人的婚姻出現危機，不過王力宏的經理人曾出面否認傳聞。直至日前有台灣傳媒報道，早在11月底就接獲爆料，指王力宏和李靚蕾已正式辦妥離婚手續，結束8年婚姻。
王媽對新抱學歷要求高
王力宏本身是波士頓伯克利音樂學院碩士，父母分別畢業於台灣政大及台大醫學系，哥哥是芝加哥大學博士，弟弟則是麻省理工（MIT）碩士，因此有傳王媽對新抱的學歷亦要求甚高，過往同王力宏拍過拖的兩名天后級女友張惠妹和舒淇，都因為不符合王媽的學歷要求，而未能嫁入王家。
李靚蕾 哥倫比亞商學院MBA畢業
而李靚蕾2004年於名校普林斯頓大學修讀工程管理學，後又於哥倫比亞商學院修讀MBA，並曾於摩根大通諮詢服務部門任職助理副總裁（AVP），2013年11月，王力宏與她在美國登記結婚，不久後王力宏便宣布太太懷有身孕，8年來兩人育有兩女一子，分別為7歲、5歲及3歲。
傳結婚初期已想離婚
有傳兩人離婚的最大原因是婆媳問題，有指早在兩人結婚初期，王家人就已不喜歡李靚蕾，讓李靚蕾開始生出離婚的念頭，然而先後3次懷孕生下小朋友，才令離婚的事一拖再拖。有指在約2017年時，兩人已在認真準備執行離婚事宜，只是因為李靚蕾懷上第3胎，才令離婚一事被暫時擱置。
同王媽爭奪30億財產管理權
而有傳李靚蕾婚後開始插手打理王力宏的經紀事務及其30億台幣（約8.5億港元）的財產，這些原本都由王媽負責打理，因此令她和王媽的婆媳關係進一步惡化。不過有指李靚蕾因為不了解行內的規矩與流程，態度又太強勢，讓原先王力宏團隊中不少人員都選擇了離開。
3名仔女疑交女方撫養
李靚蕾經常在社交網晒出同仔女的合照，卻不見王力宏的蹤影，因此有傳兩人已處於分居狀態，而3名仔女都交由女方負責撫養。而今次離婚的消息，有指是由王力宏親口向身邊的親友透露，但王力宏的經理人在回應傳媒時就表示：「據自己的了解，並沒有離婚一事。」