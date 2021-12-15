王力宏8年婚姻驚傳玩完 涉婆媳巨額財產管理權大戰

現年45歲的台灣天王王力宏2013年與拍拖多年的圈外人李靚蕾拉埋天窗，至今已誕下兩女一子，但近年因為兩人在社交網零交流，並不再晒合照放閃，令兩人多次傳出婚變，日前更傳出兩人早已辦妥離婚手續，原因竟然同王力宏的30億台幣（約8.5億港元）財產有關！