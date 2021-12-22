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By2妹妹Yumi吞藥被搶救 友人怒轟王力宏：出事絕不原諒

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撰文：東方新地

王力宏和李靚蕾驚爆結束八年婚姻，一直沉默的李靚蕾突然大反擊，發表長文撕開王力宏真面具，當中提及出軌、召妓、炮友等，事件震驚中港台﹗而在王力宏的風流名單中，台灣女團BY2妹妹Yumi（孫雨）成為嫌疑人之一，不再啞忍的李靚蕾更與Yumi隔空開火，揚言掌握了證據﹗Yumi連日不斷為自己洗白，聲稱已報警，不過今日(22日)再傳出Yumi吞藥入院，友人更公開怒轟王力宏！

文：東方新地｜圖：微博＠By2工作室、微博＠By2_Yumi孫雨、[email protected]爆料公社（官方粉專屬）、微博＠做个小孩007

王力宏事件繼續發酵

王力宏雖然表示暫時退出娛樂圈，但事件依然沒完沒了，被指在王力宏風流名單中的By2妹妹Yumi，更於(22日)驚爆吞藥輕生！

有網民公開Yumi入院坐在輪椅的照片，不過就見唔到正面。（圖片來源：微博＠做个小孩007）
有網民公開Yumi入院坐在輪椅的照片，不過就見唔到正面。（圖片來源：微博＠做个小孩007）
入院的醫單上寫住「危重」。（圖片來源：微博＠做个小孩007）
入院的醫單上寫住「危重」。（圖片來源：微博＠做个小孩007）

友人公開入院照片

身在內地的By2妹妹Yumi，被大陸網友在微博公開醫院就診單據，表示Yumi輕生在醫院洗胃急救。該網友「做个小孩007」似是Yumi的朋友，並發文公開Tag王力宏「你最清楚Yumi根本沒有介入你一地雞毛的婚姻！！！如果她真的出什麽事情，我絕不原諒！！！！」

疑似是Yumi朋友的網民在微博公開照片及怒轟王力宏。（圖片來源：微博＠做个小孩007）
疑似是Yumi朋友的網民在微博公開照片及怒轟王力宏。（圖片來源：微博＠做个小孩007）
搶救室外的照片。（圖片來源：微博＠做个小孩007）
搶救室外的照片。（圖片來源：微博＠做个小孩007）
單據上印上藥物中毒。（圖片來源：微博＠做个小孩007）
單據上印上藥物中毒。（圖片來源：微博＠做个小孩007）

Yumi入院引起熱議，網民質疑真實性：

By2妹妹Yumi吞藥被搶救 友人怒轟王力宏：出事絕不原諒
（圖片來源：《ETtoday星光雲》留言區截圖）
By2妹妹Yumi吞藥被搶救 友人怒轟王力宏：出事絕不原諒
（圖片來源：《ETtoday星光雲》留言區截圖）

求助網站和熱線：

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明愛向晴熱線：18288

網民爆料力證有路

王力宏與李靚蕾驚爆離婚後，有網民在爆料公社Facebook爆料，指王力宏與女團BY2中的妹妹Yumi過從甚密，還附上一張二人合照﹗王力宏經理人公司否認並指保留一切法律權利﹗而Yumi也否認並指這是2013年演唱會後慶功宴上的合照﹗其工作室更發聲明指傳聞全不屬實，並強烈譴責造謠者及散布者﹗

王力宏 李靚蕾 Yumi 炮友 開火
有網民貼出王力宏和BY2妹妹Yumi的合照，更指二人關係非一般，二人否認，Yumi指這張合照是王力宏一次演唱會慶功上的合照﹗（圖片來源：爆料公社（官方粉專屬）截圖）
王力宏 李靚蕾 Yumi 炮友
王力宏親證離婚後，外界有不少猜測，王力宏一直再未有作出回應﹗直至被指與By2妹妹Yumi有不尋常關係，王力宏在Facebook回應「靚蕾和我的私生活很簡單很單純﹗」（圖片來源：[email protected]王力宏）

By2妹妹Yumi報警 李靚蕾不甘示弱還擊

李靚蕾的長文大反擊一出後，全城在競猜文中所指的王力宏炮友名單﹗網民指BY2妹妹Yumi是嫌疑人之一，Yumi凌晨四時透過BY2工作室指已報警處理並指「人言可畏，眾口鑠金，語言會殺人，很抱歉大半夜麻煩警察同志，辛苦了﹗」同時貼上一張報案紙證明﹗報案紙上寫上注明「被誹謗案」，「警方已受理」的字眼﹗李靚蕾再次現身，在微博轉貼Yumi的帖文並回覆「請把警察聯繫方式給我，我提供證據，謝謝﹗」正式開火，事件不斷發酵，看來會持續發展﹗

王力宏 李靚蕾 Yumi 炮友
Yumi所屬的工作室透露就誹謗一事已報警求助，並寫道「人言可畏，眾口鑠金，語言會殺人」。（圖片來源：微博＠By2工作室 ）
王力宏 李靚蕾 Yumi 炮友
李靚蕾即時轉貼並不甘示弱開火﹗（圖片來源：微博＠李靚蕾）
王力宏 李靚蕾 Yumi 炮友
王力宏和李靚蕾結婚八年育有兩名女兒一名兒子﹗（圖片來源：微博＠王力宏）

李靚蕾爆王力宏演唱會後失聯與炮友狂歡

李靚蕾在長文大反擊中提及，王力宏曾在上海開演唱會後便聯絡不上，「後來發現你跟你的炮友一起喝酒狂歡了一整晚，還拍了各種奶貼、舔唇的照片。之後婚後你們還持續來往，你已經有了我，收到她的一系列裸照賀你生日，也是開心的回應，你答應我不會再往來…也還是持續傳一些曖昧不清的訊息，有一次商演你跟她同場還不想要我一起去，然後她還發了關於你的IG，稱呼你『宏宏』刪除」﹗內容與之前網民爆料有不少脗合地方﹗

王力宏太太李靚蕾擁有高學歷，大學是普林斯頓工程管理學，之後又在哥倫比亞商學院讀MBA，曾在摩根大通諮詢服務部門擔任助理副總裁。與王力宏結婚後專注家庭，放棄工作﹗（圖片來源：微博＠李靚蕾）
王力宏太太李靚蕾擁有高學歷，大學是普林斯頓工程管理學，之後又在哥倫比亞商學院讀MBA，曾在摩根大通諮詢服務部門擔任助理副總裁。與王力宏結婚後專注家庭，放棄工作﹗（圖片來源：微博＠李靚蕾）
李靚蕾與王力宏疑似炮友之一Yumi開火 稱已掌握證據
有自稱Yumi閨密在「爆料公社」Facebook爆料指王力宏和Yumi關係非一般，並附上一張疑似王力宏和Yumi的合照﹗（圖片來源：[email protected]爆料公社（官方粉專屬）截圖 ）
李靚蕾與王力宏疑似炮友之一Yumi開火 稱已掌握證據
有網民爆料指Yumi曾在社交網貼出疑似與王力宏合照，並以「HomHom（宏宏」」䁥稱對方﹗不過其後又刪走﹗（圖片來源：[email protected]爆料公社（官方粉專屬）截圖）
李靚蕾與王力宏疑似炮友之一Yumi開火 稱已掌握證據
Yumi在社交網愛騷長腿及身材﹗（圖片來源：微博＠By2_Yumi孫雨）
29歲的Yumi是女團By2孖生妹妹。（圖片來源：微博＠By2_Yumi孫雨）
29歲的Yumi是女團By2孖生妹妹。（圖片來源：微博＠By2_Yumi孫雨）

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