By2妹妹Yumi吞藥被搶救 友人怒轟王力宏：出事絕不原諒

王力宏和李靚蕾驚爆結束八年婚姻，一直沉默的李靚蕾突然大反擊，發表長文撕開王力宏真面具，當中提及出軌、召妓、炮友等，事件震驚中港台﹗而在王力宏的風流名單中，台灣女團BY2妹妹Yumi（孫雨）成為嫌疑人之一，不再啞忍的李靚蕾更與Yumi隔空開火，揚言掌握了證據﹗Yumi連日不斷為自己洗白，聲稱已報警，不過今日(22日)再傳出Yumi吞藥入院，友人更公開怒轟王力宏！