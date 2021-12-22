By2妹妹Yumi吞藥被搶救 友人怒轟王力宏：出事絕不原諒
文：東方新地｜圖：微博＠By2工作室、微博＠By2_Yumi孫雨、[email protected]爆料公社（官方粉專屬）、微博＠做个小孩007
王力宏事件繼續發酵
王力宏雖然表示暫時退出娛樂圈，但事件依然沒完沒了，被指在王力宏風流名單中的By2妹妹Yumi，更於(22日)驚爆吞藥輕生！
友人公開入院照片
身在內地的By2妹妹Yumi，被大陸網友在微博公開醫院就診單據，表示Yumi輕生在醫院洗胃急救。該網友「做个小孩007」似是Yumi的朋友，並發文公開Tag王力宏「你最清楚Yumi根本沒有介入你一地雞毛的婚姻！！！如果她真的出什麽事情，我絕不原諒！！！！」
Yumi入院引起熱議，網民質疑真實性：
求助網站和熱線：
香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222
醫院管理局精神健康專線：24667350
東華三院芷若園熱線︰18281
撒瑪利亞會熱線︰28960000
社會福利署熱線︰23432255
生命熱線：23820000
利民會《即時通》：35122626
明愛向晴熱線：18288
網民爆料力證有路
王力宏與李靚蕾驚爆離婚後，有網民在爆料公社Facebook爆料，指王力宏與女團BY2中的妹妹Yumi過從甚密，還附上一張二人合照﹗王力宏經理人公司否認並指保留一切法律權利﹗而Yumi也否認並指這是2013年演唱會後慶功宴上的合照﹗其工作室更發聲明指傳聞全不屬實，並強烈譴責造謠者及散布者﹗
By2妹妹Yumi報警 李靚蕾不甘示弱還擊
李靚蕾的長文大反擊一出後，全城在競猜文中所指的王力宏炮友名單﹗網民指BY2妹妹Yumi是嫌疑人之一，Yumi凌晨四時透過BY2工作室指已報警處理並指「人言可畏，眾口鑠金，語言會殺人，很抱歉大半夜麻煩警察同志，辛苦了﹗」同時貼上一張報案紙證明﹗報案紙上寫上注明「被誹謗案」，「警方已受理」的字眼﹗李靚蕾再次現身，在微博轉貼Yumi的帖文並回覆「請把警察聯繫方式給我，我提供證據，謝謝﹗」正式開火，事件不斷發酵，看來會持續發展﹗
李靚蕾爆王力宏演唱會後失聯與炮友狂歡
李靚蕾在長文大反擊中提及，王力宏曾在上海開演唱會後便聯絡不上，「後來發現你跟你的炮友一起喝酒狂歡了一整晚，還拍了各種奶貼、舔唇的照片。之後婚後你們還持續來往，你已經有了我，收到她的一系列裸照賀你生日，也是開心的回應，你答應我不會再往來…也還是持續傳一些曖昧不清的訊息，有一次商演你跟她同場還不想要我一起去，然後她還發了關於你的IG，稱呼你『宏宏』刪除」﹗內容與之前網民爆料有不少脗合地方﹗
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