34歲前富貴小花突然公開招親提3大要求 入贅後生活費女方全包：不需要工作

34歲前港姐亞軍王卓淇突然在社交媒體公開招親，更大膽提出「招賢慧不物質，脾氣好的帥哥入贅，你不需要工作，還不需要生孩子耶」等條件，引起網民熱烈討論。這位擁有億萬身家背景的前TVB藝人，如今事業有成生活無憂，但對於尋找另一半卻有著獨特的想法和要求。