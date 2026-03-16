34歲前富貴小花突然公開招親提3大要求 入贅後生活費女方全包：不需要工作

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34歲前港姐亞軍王卓淇突然在社交媒體公開招親，更大膽提出「招賢慧不物質，脾氣好的帥哥入贅，你不需要工作，還不需要生孩子耶」等條件，引起網民熱烈討論。這位擁有億萬身家背景的前TVB藝人，如今事業有成生活無憂，但對於尋找另一半卻有著獨特的想法和要求。

王卓淇小紅書招親引熱議

王卓淇早前在社交媒體發文表示「時代該進步了，男女平等。我拒當上門贅媳，招賢慧不物質，脾氣好的帥哥入贅，你不需要工作，還不需要生孩子耶。」這番言論立即引起網民關注，不少人以為她急於尋找結婚對象。然而事實上，這只是她參與小紅書熱門話題的討論，並非真正的招親行為。王卓淇自2021年與TVB約滿後，一直專注於內地發展，積極經營社交媒體平台，包括小紅書和Instagram等，與粉絲保持密切互動。

前港姐轉型創業成功吸金

離開TVB後的王卓淇並沒有停下腳步，反而發揮其商業才能，成功轉型為網紅並創立自家品牌。她主要銷售手工穿戴甲及首飾產品，事業發展得有聲有色。王卓淇擁有英國薩里大學國際商業管理碩士學位，入行演藝圈後一直未能充分運用所學知識，因此她曾坦言不希望浪費學歷，積極在商界尋求發展機會。她在演藝圈期間曾參演《全職沒女》、《逆天奇案》等劇集，但顯然商業發展更符合她的長遠規劃。

王卓淇富爸爸身家過億生活無憂

王卓淇出身於富裕家庭，父親是護膚品生產商，在內地擁有超過50萬平方呎的廠房，傳聞身家過億。她本人也持有大角咀一號銀海及廣州白雲區的物業，經濟條件相當優越。去年在生日時，王卓淇曾坦率地分享對感情的看法，表示「媽媽說如果不能比現在更幸福就不要結婚，可惜現實是，很難找到能讓我生活過得比現在更好的另一半。」她更直言對生兒育女感到卻步，認為除非遇到真正深愛的人，否則不會輕易步入婚姻。

網民感嘆成為另一半門檻高

王卓淇的招親條件和背景曝光後，網民紛紛留言討論。有網民表示「富貴港姐的標準真係唔簡單」，也有人認為「有錢有樣又有學歷，要求高都係正常」。不少網民感嘆要成為王卓淇的另一半殊不容易，既要符合外貌條件，更要在性格和價值觀上與她匹配。部分網民則對她「男方不用工作」的條件感到驚訝，認為這種安排在現今社會仍然較為罕見，但也有人讚賞她敢於打破傳統框架的勇氣。

王卓淇 前港姐 （圖片來源：）
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王卓淇 前港姐 （圖片來源：）
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王卓淇 前港姐 （圖片來源：）
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王卓淇 前港姐 （圖片來源：）
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王卓淇 前港姐 邵珮詩同屆亞軍為王卓淇，季軍為何艷娟。（圖片來源：tvb.com）
邵珮詩同屆亞軍為王卓淇，季軍為何艷娟。（圖片來源：tvb.com）
王卓淇 前港姐 王卓淇經常在社交平台po性感相，自從返回內地發展後尺度更愈見大膽，有網民狠批她有損港姐形象，王卓淇曾發長文還擊。（圖片來源：IG@erin__kay）
王卓淇經常在社交平台po性感相，自從返回內地發展後尺度更愈見大膽，有網民狠批她有損港姐形象，王卓淇曾發長文還擊。（圖片來源：IG@erin__kay）
王卓淇 前港姐 （圖片來源：IG@erin__kay）
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王卓淇 前港姐 （圖片來源：IG@erin__kay）
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王卓淇 前港姐 （圖片來源：IG@erin__kay）
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王卓淇 前港姐 （圖片來源：IG@erin__kay）
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圖片來源：tvb.com、IG@erin__kay資料或影片來源：原文刊於新假期

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