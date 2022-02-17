王卓淇發表「港姐變KOL」偉論 反擊被指破壞港姐形象

港姐出身的王卓淇，去年離巢無綫後轉戰內地抖音平台，努力經營做一名KOL，甩港姐包袱後的王卓淇，性感尺度大解放﹗令網上引起熱議，王卓淇每次都輕鬆回應。王卓淇日前卻因網民一個留言，觸動她神經，令她爆seed長文反擊﹗