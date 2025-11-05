王君馨回應「世界末日論」9.23審判日爭議+澄清非「先知」：耶穌佢話會隨時返嚟

39歲前TVB女星王君馨早前在社交平台發表「世界末日論」，聲稱AI是末日元兇並預言審判日將至，引起全城熱議。事隔兩個月，王君馨首度現身公開活動回應爭議言論，澄清自己並非先知，但堅持「耶穌佢話會隨時返嚟」的信念。她更進一步解釋當初發表末日論的原因，以及對AI發展的深層憂慮，再度掀起網民激烈討論。