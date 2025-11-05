王君馨回應「世界末日論」9.23審判日爭議+澄清非「先知」：耶穌佢話會隨時返嚟
王君馨首度回應9月23日審判日 澄清自己並非「先知」
昨日王君馨現身觀塘出席藝人之家40周年《普世歡騰星光夜》音樂發佈會，就早前的「世界末日論」接受傳媒訪問。她坦言當時聽信網上傳言，指9月23、24日為審判日，但強調自己並非「先知」，不知道確實日期。王君馨表示：「其實我都係咁啱聽到網上傳呢個9月23、24日，咁我唔知邊日，又唔知係邊度嚟。而我個心入面喺度諗，耶穌佢話會隨時返嚟，變咗我喺嗰個月份入面，我好積極同好愛我嘅人傳福音，希望佢哋得到救恩呢個禮物。」她解釋當時是希望提醒身邊人要有心理準備，並原諒曾經傷害過自己的人。
王君馨堅持AI威脅論呼籲謹慎使用
雖然9月23日的「審判日」已經過去，但王君馨依然堅持對AI發展的憂慮。她表示自己並不完全抗拒AI，但希望提醒世人要善用這項技術，否則將會帶來嚴重後果。王君馨指出：「因為AI覺得我哋想聽乜，佢就會講乜，呢個唔係咁健康嘅嘢，因為人會同你講真話。始終會有啲AI同你講嘅嘢未必係啱，咁所以係咪要諗下未夠18歲唔可以用AI呢。」她更提及曾有小朋友因向AI求助而最終發生自殺悲劇的案例，呼籲父母必須小心監管子女使用AI的情況。
回顧王君馨社交平台末日宣言引爆爭議
早前王君馨在Instagram發布長篇影片，以基督教信仰為根基表達對AI發展的恐懼，稱AI是「世界末日的元兇」。她在貼文中寫道：「可能你哋會覺得我講嘢太激進，或者諗太多，但係呢個係事實⋯我一定要用愛心說誠實話」，並引用多段聖經經文支持自己的觀點。王君馨在影片中表示人類已身處末世，對AI在教學、內容創作、電影製作等領域的廣泛應用感到十分恐懼，認為這將導致人們分不清真假，直言「真的很可怕」。她更預言耶穌再臨及審判日即將來臨，特別提到網上傳言的9月23、24日審判日說法。
網民兩極反應質疑王君馨走火入魔
王君馨的末日論言論在網上引起兩極化反應，大部分網民對其觀點表示質疑和批評。有網民留言「好鬼怕啲人，借上帝之名」，質疑她利用宗教信仰製造恐慌。另有網民直指「走火入魔」、「攪到自己好似邪教」，認為她的言論過於極端。部分網民更懷疑她是為了博取關注：「佢要attention，唔甘心本來做歌手，但紅唔起，攪到抑鬱症」、「懷疑佢產後抑鬱」。不過也有少數網民表示理解，認為她只是出於關心而發聲，但普遍輿論仍對其末日論持負面態度。
