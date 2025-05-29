39歲王君馨宣布順利產女 發文稱愛女好識揀時間兼大爆放棄開刀生產原因
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39歲王君馨與圈外老公Daniel結婚8年，並於去年12月宣布懷孕嘅消息，引來唔少網民留言道賀。今日（29日）王君馨就在社交平台曬出抱住愛女Audrey出鏡嘅照片，並冧爆配文稱：「BB好似同我講，媽媽你得㗎！讓我變得勇敢」，並感謝醫院嘅醫生護士對自己嘅照顧！
王君馨大爆放棄開刀生產原因
王君馨晒出和囡囡的第一次合照，並留言分享分娩心情及過程。王君馨指自己本身一早決定好剖腹，但這九個月和女兒的相處，讓自己變得更勇敢，最後還是選擇自然生產：「Our Beloved Daughter is born！成個過程太奇妙了，一直以為自己會係嗰種事業型女士，一定開刀，一定揀日子，一定餵奶粉，但呢九個月入邊，同佢培養嘅感情，BB好似同我講媽媽你得㗎，讓我變得勇敢，讓我做多了research，讓我想喺我嘅能力範圍，將最好的都給她，多謝Dr. Grace Wong 給我信心，冇錯，真的是同一個英文名，讓我喺最後嗰四個月，改變了我的選擇，最後真的可以成功，自然生了我們的寶貝女兒。」
王君馨冧爆稱愛女好識揀時間
王君馨透露女兒名字叫「Audrey Chang」，笑說：「她很特別的，一定要過咗12am，讓自己的生日，黐住爸爸的生日，俾啲個kiss kiss Daddy，唔知以後係咪真係“Daddy’s girl”」同時，王君馨又對醫護人員表示謝意：「仲要感謝仁安醫院 Crystal, Florence, Mok姑娘 陪我渡過10幾個鐘頭的接生過程，Dr. Lau Shing Chi 照顧女女，11樓所有的護士們同清潔姐姐非常照顧我們，所有教我breastfeeding的姐姐, 同所有醫院的醫護人員的悉心照顧！」
撰文：東方新地圖片來源：ig@gwgurlie86資料或影片來源：原文刊於新假期