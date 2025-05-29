39歲王君馨宣布順利產女 發文稱愛女好識揀時間兼大爆放棄開刀生產原因

39歲王君馨與圈外老公Daniel結婚8年，並於去年12月宣布懷孕嘅消息，引來唔少網民留言道賀。今日（29日）王君馨就在社交平台曬出抱住愛女Audrey出鏡嘅照片，並冧爆配文稱：「BB好似同我講，媽媽你得㗎！讓我變得勇敢」，並感謝醫院嘅醫生護士對自己嘅照顧！