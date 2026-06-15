31歲東張女神王嘉慧超狂履歷再升級 「傢俬大王」千金學歷家底驚人封人生勝利組
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現年31歲的王嘉慧（Cathy）近日在IG限時動態曬出考試照片，寫下「One exam down」，原來這位「東張女神」正挑戰專業調解員資歷認證考試，為自己再添一張專業證書。擁有法律碩士學位、健身教練資格的她，履歷再度升級之餘，其驚人家底亦再次成為話題焦點。
王嘉慧挑戰專業調解員需完成40小時培訓
王嘉慧參加的是由香港調解仲裁中心舉辦的專業調解員資歷認證考試，學員需先完成約40小時理論培訓，內容涵蓋《調解條例》法律框架、替代訴訟糾紛處理（ADR）及調解流程等範疇，之後參加筆試。通過筆試後，考生還需進行角色扮演培訓，最終認證考試包括兩個模擬個案的角色扮演，通過後方可獲認可為列席調解員，並可申請成為專業會員。王嘉慧本身擁有中大法律系碩士學位，今次考取調解員資格，似乎有意向法律專業領域進一步發展。
王嘉慧IG公開考試進度展現學霸本色
王嘉慧日前在社交平台公開考試進度，引來不少關注。事實上，她一向以高學歷見稱，中學就讀聖保羅男女中學，其後赴英留學，於倫敦大學學院（UCL）修讀心理學系，更以一級榮譽及「Dean’s honours list（獲院長嘉許名單）」成績畢業，回港後再攻讀香港中文大學法律系碩士。除學術成就外，她亦考獲健身教練專業資格，今次再挑戰調解員認證，學霸形象再度鞏固。
傢俬大王千金2,000萬沽豪宅料實蝕100萬
王嘉慧出身富裕家庭，其父王亞明有「內地傢俬大王」之稱，旗下公司曾在美國上市，坐擁約300多間加盟店。王嘉慧本人投資同樣大手筆，她於2020年7月以1,985萬元購入九龍站擎天半島一個755平方呎單位，上月以約2,000萬元沽出，賬面雖微賺15萬元，但若計及購入時印花稅、代理佣金及律師費等開支，料實蝕約100萬元。不過以其家底而言，這筆數目或許只屬「濕濕碎」。
網民熱議學霸女神不斷增值令人佩服
消息曝光後，不少網民對王嘉慧持續進修表示讚賞，有人留言稱「又靚又叻，真正人生勝利組」、「讀完碩士仲繼續考牌，好有上進心」。亦有網民好奇她是否有意轉行投身法律界，畢竟早前她參加選秀節目《魔音女團》面試未能晉級16強，目前主要活躍於主持《東張西望》及參演劇集，多線發展之餘仍不忘自我增值。
資料或影片來源：原文刊於新假期