31歲東張女神王嘉慧超狂履歷再升級 「傢俬大王」千金學歷家底驚人封人生勝利組

現年31歲的王嘉慧（Cathy）近日在IG限時動態曬出考試照片，寫下「One exam down」，原來這位「東張女神」正挑戰專業調解員資歷認證考試，為自己再添一張專業證書。擁有法律碩士學位、健身教練資格的她，履歷再度升級之餘，其驚人家底亦再次成為話題焦點。