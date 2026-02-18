東張西望｜王嘉慧索腿成網民焦點 家底學歷超班封人生勝利組
一通電話令2萬5血汗錢化為烏有
事發於去年12月，任職保安工程公司的陳先生在工作期間，接到一通自稱支付平台職員的陌生電話，聲稱他有一份保險已過期，將每月自動扣款千餘元。陳先生當下否認有相關投保，並要求取消，隨即被轉接至另一名「騙徒經理」。對方以「取消服務需核實身份」為由，誘導陳先生步步墮入陷阱。在對方遙控指揮下，猶如「鬼迷心竅」的陳先生先是按指示試圖操作網上銀行，幸而未能成功。但騙徒並未罷休，轉而要求他親赴櫃員機，依其指令進行「取消程序」。最終，陳先生在連串複雜操作後，將戶口內約25,000元悉數轉走，直至收到銀行通知方知受騙，追悔莫及。
王嘉慧獲網民讚賞 美貌智慧並重成防騙女神
負責報導此案的《東張西望》主持王嘉慧，憑藉其專業的採訪技巧和親和力，詳細向觀眾解釋詐騙手法，提醒市民提高警覺。31歲的王嘉慧雖然是2021年香港小姐競選的落選佳麗，但憑藉亮眼外型與出眾氣質，加入TVB後迅速嶄露頭角，尤其在《東張西望》擔任主持表現出色，贏得觀眾一致好評。網民紛紛留言讚賞：「輪到嘉慧派福利」、「又有大導腿睇」、「佢對腳真係好正」，可見其人氣之高。
王嘉慧家底豐厚學歷優秀封人生勝利組
Cathy雖然參選港姐落敗，但仍然被稱作「人生勝利組」！事關其除了樣靚身形好之外，家底也非常豐厚，爸爸是內地「傢俬大王」王亞明，對寶貝女兒相當疼愛。而Cathy自己也爭氣，曾就讀聖保羅男女中學的她畢業後到英國升學，入讀倫敦大學學院修讀心理學系，並以一級榮譽及「Dean’s honours list（獲院長嘉許名單）」成績畢業，回港後再在香港中文大學修讀法律系碩士，絕對美貌與智慧並重。Cathy也曾參與綜藝《LAW霸女神》的錄製，在節目中熟練運用法律知識。另外，她也憑著主持無綫王牌資訊節目《東張西望》成功入屋，得到不少演出機會，由《東張西望》、到台慶劇《新聞女王》，再到綜藝《通靈之王2》3線均見到她的身影，而在《逆天奇案2》中，Cathy也有突破表現，證明其演藝實力不容小覷。