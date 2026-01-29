王嘉爾尖沙咀被偶遇無視阻攔親自揸機合照 一親密舉動令女粉絲激動爆粗
31歲韓團GOT7香港成員王嘉爾近日頻頻現身香港，繼早前為姜濤演唱會擔任嘉賓、在澳門為Tyson Yoshi演唱會助陣後，這位全球人氣爆燈的男神又被粉絲在尖沙咀「野生捕獲」！不過向來出名寵粉的王嘉爾，今次竟然因為一個親密舉動搞到女粉絲當場爆粗兼喊足全程，究竟發生咩事令佢哋反應咁激烈？
王嘉爾尖沙咀被捕獲 無視保鑣阻攔親自揸機
有網民日前在尖沙咀消遣飲嘢時意外偶遇王嘉爾，相片所見這位韓流天王戴住賊仔帽以素顏示人，完全無架子。最令人驚喜的是，儘管保鑣一度阻止拍照，但王嘉爾竟然主動接過粉絲手機親自「揸機」自拍，展現出極度親民的一面。當時現場有多名粉絲圍觀，氣氛相當熱鬧，而王嘉爾亦表現得非常配合，完全沒有明星架子。
一個摟肩動作令女粉絲激動爆粗
原來令女粉絲情緒失控的並非什麼負面事件，而是王嘉爾的「親密舉動」令對方喜極而泣！該名女粉絲事後在社交平台激動分享：「我X，他摟著我拍照了！我現在一直在哭。」從她的用詞可見當時有多興奮，連粗口都爆埋出嚟。她更詳細描述當時情況，表示由於自己很社恐，所以由朋友代為上前詢問能否合照，結果王嘉爾不但答應，更親自出來與她們拍照，態度超級好又平易近人。
保鑣阻攔無效 王嘉爾堅持與粉絲互動20分鐘
該名幸運女粉絲透露更多細節，原來當時保鑣確實不讓拍照，但她去洗手間時突然認出王嘉爾，朋友便直接上前詢問。令人意外的是，王嘉爾不但沒有拒絕，更與她們交流了20多分鐘，完全展現出寵粉的一面。女粉絲更大讚王嘉爾本人「超級瘦超帥」，可見近距離接觸後對偶像的印象更加深刻。這種願意花時間與粉絲互動的態度，確實解釋了為何他在全球擁有如此龐大的粉絲群。
網民羨慕嫉妒恨 紛紛求偶遇攻略
貼文一出立即引起大批粉絲留言表達羨慕之情，「幸福，真好」、「啊啊啊啊啊我也想偶遇」、「王嘉爾你為什麼不讓我偶遇」、「我想偶遇王嘉爾」等留言如雪花般湧現。不少網民更開始研究王嘉爾的行蹤，希望能夠複製這次的幸運偶遇。有粉絲更笑言要開始在尖沙咀「蹲點」，務求一睹男神風采。這次偶遇事件再次證明王嘉爾的超高人氣，以及他對粉絲的真誠態度確實深得人心。
圖片來源：小紅書、IG@jacksonwang852g7、東方新地資料或影片來源：原文刊於新假期