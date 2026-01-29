王嘉爾尖沙咀被偶遇無視阻攔親自揸機合照 一親密舉動令女粉絲激動爆粗

31歲韓團GOT7香港成員王嘉爾近日頻頻現身香港，繼早前為姜濤演唱會擔任嘉賓、在澳門為Tyson Yoshi演唱會助陣後，這位全球人氣爆燈的男神又被粉絲在尖沙咀「野生捕獲」！不過向來出名寵粉的王嘉爾，今次竟然因為一個親密舉動搞到女粉絲當場爆粗兼喊足全程，究竟發生咩事令佢哋反應咁激烈？