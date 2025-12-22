王嘉爾爆想5年內成家 強調一見鍾情對象須有1條件 毫不避諱回應生理需求
廣告
31歲王嘉爾早前現身香港品牌活動，吸引過千位粉絲「Jackies」企爆商場，現場尖叫聲不絕於耳。豈料他在接受訪問時，竟然大膽自爆想35歲前成家立室，更直言一見鍾情的對方必須「好有料」，引起網民熱烈討論他的感情觀和擇偶條件。
王嘉爾現身商場引爆千人圍觀
王嘉爾出席品牌活動時，吸引過千位粉絲到場支持，現場人山人海，尖叫聲此起彼伏。為了感謝粉絲一早前來支持，王嘉爾特意走到兩邊的粉絲群中親自答謝，展現親民一面。活動結束後，他更與在場傳媒逐一握手和擊掌，又和大家自拍大合照，隨後又與兩邊的粉絲合照，完全沒有明星架子。
王嘉爾坦言想35歲結婚生仔
談到感情問題時，王嘉爾直言想35歲結婚生仔，更表示「如果對方願意生，我都喜歡BB，生幾多個就順其自然，等對方決定」。他透露現在仍在尋找對象，強調「我無條件，無分種族國籍，係個人就得，遇到就會遇到，又不是揀衫」。當被問及會否閃婚時，他幽默回應「我不是風水大師，未來的事不到我判斷」。
一見鍾情對象必須「好有料」
被問到是否相信一見鍾情時，王嘉爾直接表示「如果是一見鍾情，對方都很有料」，暗示他對另一半有一定要求。他又表示如果拍拖會公開承認，「見到會認」，但強調家人沒有催促他，因為哥哥已經有女兒。這番話讓外界更加好奇他心目中的理想對象究竟是怎樣的人。
王嘉爾回應生理需求爭議毫不避諱
早前王嘉爾在訪問中被問到單身期間如何面對生理需求，他直接表示「大部分都自己解決」引起熱議。對於外界的驚訝反應，他認為沒有問題，反問大家為什麼會覺得驚訝。他更表示「我是我，我只是分享自己的想法，而且我覺得出去玩，去夜店都不是壞事，夜生活不應該被誤解」，展現出坦率直接的性格。
圖片來源：Viu1HK、IG@jacksonwang852g7資料或影片來源：原文刊於新假期