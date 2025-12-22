王嘉爾爆想5年內成家 強調一見鍾情對象須有1條件 毫不避諱回應生理需求

31歲王嘉爾早前現身香港品牌活動，吸引過千位粉絲「Jackies」企爆商場，現場尖叫聲不絕於耳。豈料他在接受訪問時，竟然大膽自爆想35歲前成家立室，更直言一見鍾情的對方必須「好有料」，引起網民熱烈討論他的感情觀和擇偶條件。