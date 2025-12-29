王嘉爾機場被捕獲展星味 一舉動網民激讚獲封「滿級人類」
31歲王嘉爾近日回港行程緊湊，除了擔任姜濤演唱會嘉賓、為自家潮牌舉辦活動外，更為香港機場拍攝宣傳片。豈料拍攝期間竟被粉絲目擊做出驚人舉動，貴為國際頂流的他竟然當眾踎地擦地板，這一幕被拍下後瞬間在網上瘋傳，網民紛紛激讚其教養和修養，直言「叫人怎麼不愛他」。
王嘉爾機場拍攝被野生捕獲展星味
日前有粉絲在機場野生捕獲王嘉爾進行拍攝工作。從網上片段可見，他當日身穿黑色緊身Tee搭配西褲，貼身剪裁令其健碩的胸肌與手臂線條表露無遺，造型雖然簡約，卻難掩濃濃星味。儘管當時正忙於拍攝工作，但他發現有粉絲在旁守候拍攝時，不但沒有表現不悅，反而友善地望向鏡頭，盡顯親民一面，完全沒有國際巨星的架子。
工作人員打翻飲品王嘉爾即踎地清理
最令網民驚訝的並非他的顏值，而是他在拍攝期間的一段小插曲。當時疑有工作人員不慎打翻飲品而弄髒地面，王嘉爾不但沒有擺出「明星款」，指使他人清理，反而二話不說拿起紙巾，直接「踎低」幫忙工作人員一同擦拭地面污漬。貴為國際頂流，依然如此貼地，實在難得。這一幕被粉絲拍攝下來，瞬間在網上引起熱烈討論，大家都被他的謙卑態度深深感動。
網民激讚王嘉爾教養好無架子
不少網民看過照片後紛紛留言激讚：「國際巨星當眾擦地板，真的很少見。叫人怎麼不愛他」、「滿級人類，没架子，教養好。」有網民更表示：「這就是真正的男神，不只外表帥氣，內在修養更加重要」、「王嘉爾真的是娛樂圈的清流，這種品格太難得了」。王嘉爾再次用行動證明，真正男神不只在於外表，更在於那份謙卑與修養，這種貼地的行為讓粉絲更加愛他。
圖片來源：小紅書、IG@jacksonwang852g7、東方新地資料或影片來源：原文刊於新假期