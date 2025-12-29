王嘉爾機場被捕獲展星味 一舉動網民激讚獲封「滿級人類」

31歲王嘉爾近日回港行程緊湊，除了擔任姜濤演唱會嘉賓、為自家潮牌舉辦活動外，更為香港機場拍攝宣傳片。豈料拍攝期間竟被粉絲目擊做出驚人舉動，貴為國際頂流的他竟然當眾踎地擦地板，這一幕被拍下後瞬間在網上瘋傳，網民紛紛激讚其教養和修養，直言「叫人怎麼不愛他」。