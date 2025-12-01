王嘉爾自揭中學瘋狂戀愛史｜為女神竟改Email示愛！老友Henry踢爆驚人行徑：「宣示主權！」
老友Henry驚喜現身 踢爆Jackson中學瘋狂追女史
節目中，Jackson的多年好友Henry驚喜現身，大談兩人中學時期的趣事。Jackson先是大讚Henry是萬人迷校草，笑言：「全學校無論你喺邊度嘅人都係鍾意Henry。」更自嘲當時身為運動員，反而比較多男生喜歡，隨即澄清是兄弟義氣那種。不過，Henry馬上反擊，踢爆Jackson的瘋狂戀愛史，指他曾為示愛而做出瘋狂行徑：「佢細細個好Crazy，Email用人哋個名。」Jackson亦大方承認，笑說：「以前好鍾意一個女仔，將自己Email改做佢個名，後面加個Lover。」Henry聽後忍不住大笑：「宣示主權啊佢係！」Jackson更自爆當年零用錢不多，但為了拍拖，「戀愛大過天」將所有錢都花在約會上，例如看戲、食飯、搭車全都是兩人份，可見他對感情的投入程度。
Jackson罕有淚崩剖白低潮期 「拖到Last minute就太遲」
在舞台上魅力四射的Jackson，在節目中亦展現感性一面，坦言在休息的一年期間，因為與父母相處時間變多，學會了珍惜。他感觸地說：「同阿爸阿媽相處多咗，就會諗好多嘢，仔女大個一工作就成日以為阿爸阿媽點都喺度，拖到Last minute就太遲。」當他在演唱會上演唱為父母創作的歌曲《Sophie Ricky》時，更忍不住流下男兒淚。Jackson的媽媽看到兒子如此懂事，既感動又心痛，更忍不住落淚：「喊過好多次，佢（Jackson）會講：『可能有一日send message過去冇回覆。』呢啲諗法好多四、五十歲人都未必諗到，我好心痛，佢太早識得呢啲嘢。」一番話道盡了作為母親的憂慮與不捨。
Jackson揭開騷前地獄餐單 爸爸大讚自控力世一
作為世界巡迴演唱會的幕後主腦，Jackson對所有細節都一絲不苟，由舞台概念到個人狀態管理都極為嚴格。為了在舞台上展現最佳身形，他在演唱會前兩星期進行地獄式餐單管理，他分享：「每日每一餐都係食雞胸同埋四個雞蛋（蛋白），碳水都食，但係就咁白飯。」他更強調自律的關鍵在於心態：「一定要自己想去做，見到佢一定要同自己講喺Toxic，要自己洗腦。」連Jackson的爸爸也大讚兒子自控能力極強：「作為父母一定：『你食多啲你食多啲』，但係佢自控能力好強。」而對於Jackson在演唱會開場挑戰高空吊威也，媽媽則坦言非常擔心，認為當中存在風險，字裡行間流露出對兒子的愛護之情。