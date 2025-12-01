王嘉爾自揭中學瘋狂戀愛史｜為女神竟改Email示愛！老友Henry踢爆驚人行徑：「宣示主權！」

國際頂流歌手王嘉爾（Jackson）昨晚（30日）在節目《芷珊再約王嘉爾》最後一集中，罕有地真情剖白！除了談及事業低潮期淚灑人前，更被「老Best」Henry大爆中學時期的瘋狂戀愛史，為追女神竟將Email改成對方名字示愛，場面爆笑。究竟這位萬人迷背後還有多少不為人知的秘密？