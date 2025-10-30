鄧麗欣前男友王子被爆偷食人妻粿粿 正印痛訴戴綠帽經過 網民挖出13大曖昧證據

鄧麗欣前度王子被爆偷食人妻粿粿，正牌老公范姜彥豐憤而拍片控訴兩人婚內出軌，痛斥自己「成為戴著綠帽的小丑」。王子雖然承認「超過了朋友間應有的界線」，但仍死撐自己並非破壞家庭關係的人。網民挖出兩人過往曖昧互動證據，包括「加一顆糖粿」留言配合新歌《Candy》暗藏情愫密碼，以及美國旅行期間的親密舉動，令這場三角戀風暴愈演愈烈。