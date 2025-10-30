鄧麗欣前男友王子被爆偷食人妻粿粿 正印痛訴戴綠帽經過 網民挖出13大曖昧證據
范姜彥豐痛訴被戴綠帽經過
范姜彥豐在社交平台發布長文，詳細控訴妻子粿粿與王子的出軌行為。他指兩人偽裝成朋友的樣子，身邊知情人士更幫忙隱瞞，讓他的信任和真心被狠狠踐踏。范姜彥豐表示，當知道真相後再回頭看過去一同玩樂的照片和影片，甚至想起兩人過去開的玩笑，都讓人毛骨悚然。他痛心地寫道：「你們兩人親手毀了一個家，而在聚會上居然還能一邊唱歌一邊笑著揶揄我，當時肯定覺得很好玩吧？」范姜彥豐更透露，妻子自從與王子等人到美國遊玩兩周後，返台便要求更多私人空間，三天兩頭就跟一班人出去玩，最後更是直接不回家。
王子承認越界但死撐非第三者
面對指控，王子在社交平台發文道歉，承認「超過了朋友間應有的界線」。他表示對當事人造成困擾，也讓許多人失望，向當事人以及所有受到影響的人表達最真誠的歉意。不過王子隨即死撐自己的立場，強調：「我不是破壞家庭關係的人，這也不是一段長久隱瞞的情感，更不存在任何不當企圖或預謀。」他聲稱在得知女方協議離婚的過程中，從一個單純傾聽者漸漸過度關心，雖出於心疼與關心，但承認不是應有的表達方式。粿粿方面也有回應，表示這段婚姻的結束她一直盡力以理性與誠意溝通，但由於對方提出的離婚金額超出負擔，協商破裂。
網民狂挖證據1：《Candy》留言「加一顆糖粿」 暗藏情愫密碼
網民第一彈挖王子新歌《Candy》，歌詞「eat me like a candy，最甜的那種」，王子自認「有點色但真實」。粿粿IG用呢首做背景，王子留言「終於配對歌了，加一顆糖粿」！網友解讀「糖粿」雙關，等於公開撒糖，酸爆：「明目張膽告白！糖粿好食咩？戴綠帽公開版！」
網民狂挖證據2：舊訪談爆戀愛模式 「群體出遊」避狗仔煙霧彈
王子舊片《來吧！哪裡怕》曝光，佢話偏好圈內人交往，戀愛期唔單獨約會，鍾意一群人出遊避拍，「冇單獨跟女友好出去過，就係一群人」。網友聯想范姜控兩人以朋友聚會掩護私會，轟：「海王出軌法則！朋友老婆最知根知底，煙霧彈get！」
網民狂挖證據3：去年底貼文狂虧「都在做人」 邊界感零分
王子IG去年底文，稱粿粿「都冇做事都在做人的隊經」！好友簡廷芮笑問，王子回「對啊，就蹦出個粿醬啊」，粿醬係粿粿女兒。網友怒：「對人妻講做人？美國行後變卦，絕對呢度加深情愫！毫無邊界，噁爆！」
網民狂挖證據4：半年前生日文「永遠e起」 44年甜蜜承諾
王子4月生日文，粿粿留言「永遠e起（一起），慶到80歲？再40年哈哈。」王子回「together～傻眼係44年。」網友細思：「人妻講埋一起？曖昧晒啦！」
網民狂挖證據5：美國行突襲房間 「沒洗澡怕你醒」親密互動
王子YouTube美國行片，粿粿同簡廷芮突襲王子房，王子叫「兩個瘋婆」，問粿粿「妳沒洗澡喔？」粿粿回「為了突擊你，怕洗澡你就起來了。」仲有樂園片，粿粿披王子黑色外套。網友轟：「人妻突襲男房？外套share？綠帽起點！」
網民狂挖證據6：模仿求婚照「She asked, I say no」 玩笑細思極恐
2022年粿粿求婚文曬鑽戒相擁，王子模仿同宇宙單手擁，文「She asked, I say no」，宇宙手指綁白布似婚戒。網友放大：「模仿人妻求婚？心癢癢，早有預謀！」
網民狂挖證據7：美國行車內甜對視 「對的人就可以」電光火石
美國行舊片挖出，粿粿坐王子旁，王子問「下一站去邊」，粿粿回「對的人就可以！」王子扭頭搶答「難怪你呢趟特別開心。」兩人對視「你也是耶～好好玩耶！」網友酸：「對的人就係王子？出軌之旅，晏柔中表情勁尷尬，明顯有軌！」
網民狂挖證據8：日本滑雪留言「沒看她那麼開心過」 暗示滿滿
今年1月范姜滑雪文，王子留言標粿粿「有一天特別開心，我就不說哪天了，沒看她那麼開心過。」范姜叫粿粿解釋，粿粿回「每天吧！」網友傻眼：「早有苗頭！諷刺爆，當初冇發現。」
網民狂挖證據9：滑雪睡覺片段 「嘴巴張開」太熟細節
滑雪影片粿粿睡覺，王子留言「睡覺應該是嘴巴張開。」網友質疑：「點知咁熟？偷窺過？床照仲遠唔遠？原來早有跡象！」
網民狂挖證據10：跨年PO影片 王子1舉動諷刺分際
粿粿跨年影片，有范姜以及王子一齊玩，當時與王子互動甜蜜，網友抓包：「正常情況會保持分際！戴綠帽跨年，范姜最心碎。」
網民狂挖證據11：昔日合照16字神預言 萬人朝聖
今年1月粿粿貼出一組和王子的合照，儘管是工作照，但2人如情侶放閃。當時粿粿留言：「從運動會開始到現在 一路上不知不覺合作了這麼多，每次都讓我成長不少，謝謝「什麼事都大家一起」的王子勾勾！雖然鬥嘴是日常 但老實說還有好多地方可以向你學習，尤其是不老童顏的秘訣？？（威～伊～）繼續努力吧！」並標記王子的帳號。當時有網民留言：「不知道這以後會不會有故事 板凳先放」，意外成神預言，網民瘋朝聖：「一切早有端倪！」
網民狂挖證據12：訪談談生第二胎 互動像夫妻
粿粿王子舊訪談曝光，談生第二胎互動超甜，陸網驚：「還以為佢哋係夫妻！顛覆三觀。」
網民狂挖證據13：520同框穿情侶裝 甜蜜被挖
王子粿粿520同框，穿情侶裝，網友直呼：「范姜條件咁好都偷食？完勝王子！」
網民狂挖證據14：作賊心虛刪文退追
事件爆後，王子粿粿深夜悄刪文退追，有網民在Threads不斷更新兩人的貼文數，他指出王子IG原先有4357篇貼文，時隔1日，他默默地刪掉4篇文章，被懷疑與粿粿有關；另一邊，粿粿發布聲明否認後，貼文數本來顯示有1354篇，如今也只剩1351篇，悄悄移去3篇文，另有網友發現，粿粿這段間也退追1人，但都不是王子幫的夥伴，也不是范姜。
網民狠批兩人明目張膽出軌
面對大量曖昧證據曝光，網民紛紛狠批兩人的行為。有網民怒罵：「有夠明目張膽」、「這不是情歌，這是告白！」、「公開戴范姜綠帽嗎？」更有人諷刺：「糖粿好吃嗎」、「遊戲也玩太大膽！」網民還翻出王子曾在節目中透露自己的戀愛模式，表示習慣以「多人出遊」方式避開外界注意，與目前的指控情節不謀而合。有網民留言指出：「好海王的言論喔，還要搞群體的煙霧彈」、「一切都有蛛絲馬跡」、「所以朋友的老婆你最知根知底了」、「原來這是出軌法則。」整起事件持續發酵，三人的後續發展備受關注。