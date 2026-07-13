晚吹｜李思捷舊愛「春卷」自爆剃光頭真相 因1原因狠心剪髮 一夜睇清人性

ViuTV《晚吹－怨女俱樂部》邀請到曾與李思捷拍拖4年的「春卷」王寶葆擔任嘉賓，她以一頭Skinhead光頭造型亮相，與昔日性感長髮形象判若兩人。原來這位曾經憑火辣身材在《美女廚房》突圍而出的美味天使，卻竟然因1原因剃光頭，仲搞到狂掉粉。