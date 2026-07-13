晚吹｜李思捷舊愛「春卷」自爆剃光頭真相 因1原因狠心剪髮 一夜睇清人性
李思捷舊愛「春卷」自爆剃光頭真相
王寶葆在節目中透露，自己十幾歲開始做模特兒工作時，因漂染頭髮導致髮質嚴重受損，加上家族遺傳基因影響，頭髮越來越稀疏。她坦言多年來嘗試過無數方法，包括中醫、西醫、針灸、黑芝麻，甚至試過只用清水洗頭長達數星期，但統統未見成效。直到COVID期間，她看到不少外國模特兒以Skinhead造型示人，覺得同樣充滿女人味，終於鼓起勇氣將頭髮全部剃光，更拍片紀錄整個過程。
寶葆霸氣宣言挑戰社會對女性美貌定義
王寶葆在社交平台發布剃髮影片時，附上一段震撼長文。她寫道：「如果有人對我第一個印象係用靚去形容…我會有啲失望。」她更直言：「社會話畀所有女性聽完美就係有豐滿嘅頭髮，有無瑕嘅肌膚，同一個不太肥也不太瘦嘅身材。我要找到真正嘅自己，就先要撇開社會對完美嘅睇法。」最後更霸氣表示：「如果你唔可以衝破社會對美嘅睇法，察覺唔到真正嘅我，你真係不配認識我。」
18歲出道拍拖李思捷4年後輾轉成為飲食KOL
王寶葆2009年以18歲之齡參加《美女廚房》第二輯出道，以「春卷」之名擔任美味天使，青春逼人加上火辣身材令她迅速走紅。同年她與年長16歲的李思捷撻著，一度視對方為結婚對象，惟最終難忍男方多次與異性密會，4年情告終。其後她一度因病退隱，到澳門幫男友打理飲食生意，2017年重返娛圈簽約成為「晶女郎」。近年她成功轉型為飲食KOL，個人IG坐擁超過273,000粉絲，不時拍片教煮動漫菜式，風格搞笑親民。
網民對光頭新形象反應兩極有人大讚有人惋惜
王寶葆的光頭造型曝光後隨即引發熱議，早前陳凱琳在個人IG發布影片時，不少網民被身旁一位Skinhead靚女吸引，紛紛猜測身份，得知是昔日的「春卷」後大感驚訝。有網民大讚她勇氣可嘉：「真正嘅自信美」、「光頭都咁靚證明底子好」；但亦有人表示惋惜，認為她昔日長髮造型更為亮眼。王寶葆在節目中亦坦言，剃光頭後確實「睇清人性」，有些人因為她外表改變而疏遠，但她認為這正正證明了自己的決定是正確的。