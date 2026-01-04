萬千星輝2025|王敏奕擊敗大熱龔慈恩奪「最佳女配角」 佘詩曼台下感動落淚

33歲王敏奕憑《新聞女王²》擊敗大熱門62歲龔慈恩，奪得最佳女配角獎項！這位年輕演員上台時激動得幾乎說不出話來，眼眶泛紅差點落淚，表示「只要努力就可以得獎」的感人發言，更令台下的佘詩曼當場感動落淚。王敏奕在上台前與龔慈恩深情擁抱的一幕，成為當晚最溫馨的畫面，展現出演藝圈前輩後輩之間的真摯情誼。

王敏奕敗龔慈恩奪女配角

今屆最佳女配角競爭激烈，原本外界普遍看好憑《金式森林》和《新聞女王2》兩部大熱劇集獲得雙重提名的62歲老戲骨龔慈恩。龔慈恩在兩劇中分別飾演不同類型的富太角色，情緒層次鮮明，令觀眾見識到她深厚的演技功力。然而最終結果卻出人意料，33歲的王敏奕憑藉在《新聞女王2》中的出色表現成功突圍而出，證明了年輕演員的無限潛力。這個結果不但令現場觀眾驚喜，更在網上引起熱烈討論。

上台激動到講唔出話差點落淚

王敏奕聽到自己名字時明顯感到震驚，上台時激動得幾乎說不出話來，眼眶泛紅彷彿隨時會落淚。她在台上努力平復情緒，顫抖著聲音：「表示原來真係會一片空白，我好榮幸可以同龔姐，同所有提名人一齊提名，我係公司學識到就係一定要好虛心，一直努力一直努力，因為做演員唔係比賽，呢個獎唔係我哋嘅目標，我哋每一個角色可以俾人記住，已經係好值得嘉許嘅事，好感恩，好多謝大家，一個演員唔需要靠一個獎話俾大家聽佢有幾好，但一個獎可以令一個演員可以堅持行落去，呢個獎，我希望可以鼓勵自己夠努力有一日你都會攞獎。」，感言卻深深打動了在場所有人。她的真情流露展現出對演藝事業的熱愛和對這個獎項的珍視，完全沒有任何做作的成分，反而更加令人感動。台下的觀眾和同行都為她的真誠表現而動容。

擁抱龔慈恩展現演藝圈溫情

最令人印象深刻的一幕，是王敏奕在上台前主動與龔慈恩深情擁抱。這個溫馨的畫面完美詮釋了演藝圈前輩後輩之間的真摯情誼，龔慈恩雖然未能得獎，但她對後輩的祝福和支持表現得淋漓盡致。兩人的擁抱不但沒有任何尷尬，反而充滿了溫暖和鼓勵，展現出演藝圈難得的正能量。這一幕也成為當晚頒獎禮最感人的時刻之一，讓觀眾看到了娛樂圈背後的人情味。

佘詩曼台下感動落淚

更加感人的是，當王敏奕完成得獎感言後，台下的佘詩曼竟然感動得落淚。作為《新聞女王²》的女主角，佘詩曼見證了王敏奕在劇中的努力和進步，對於這位合作夥伴能夠獲得認可，她顯然感到非常欣慰和驕傲。佘詩曼的眼淚不但體現了她對後輩的關愛，更反映出整個劇組的團結和互相支持。這個畫面讓觀眾看到了演員之間真摯的友誼，也為這個獎項增添了更多溫度。

女配角五強名單星光熠熠

今屆最佳女配角五強名單星光熠熠，除了最終得獎的王敏奕外，還包括憑《奪命提示》入圍的28歲劉穎鏇、憑《刑偵12》獲提名的44歲陳自瑤、同樣憑《新聞女王²》入圍的38歲高海寧，以及大熱門龔慈恩。這個陣容涵蓋了不同年齡層和演技風格的演員，充分展現了TVB女演員的多元化實力。每位入圍者都在各自的劇集中有著出色的表現，競爭之激烈可見一斑。

網民熱議王敏奕實至名歸

王敏奕得獎後，網民紛紛在社交平台上表達祝賀和支持。有網民留言「王敏奕真係實至名歸，佢喺《新聞女王²》入面嘅演技真係有目共睹」，亦有觀眾表示「睇到佢咁激動真係好感動，呢個獎佢受之無愧」。不少網民都讚賞她的真誠和努力，認為這個獎項是對年輕演員最好的鼓勵。同時也有網民為龔慈恩感到可惜，但都認同王敏奕的表現確實出色，值得獲得這個殊榮。

王敏奕 新聞女王 （圖片來源：TVB）
王敏奕 新聞女王 （圖片來源：TVB）
王敏奕 新聞女王 （圖片來源：TVB）
王敏奕 新聞女王 （圖片來源：TVB）
王敏奕 新聞女王 （圖片來源：TVB）
王敏奕 新聞女王 （圖片來源：TVB）
王敏奕 新聞女王 （圖片來源：TVB）
王敏奕 新聞女王 （圖片來源：TVB）
王敏奕 新聞女王 （圖片來源：王敏奕IG）
王敏奕 新聞女王 （圖片來源：TVB）
圖片來源：TVB、王敏奕IG資料或影片來源：原文刊於新假期

