萬千星輝2025|王敏奕擊敗大熱龔慈恩奪「最佳女配角」 佘詩曼台下感動落淚

33歲王敏奕憑《新聞女王²》擊敗大熱門62歲龔慈恩，奪得最佳女配角獎項！這位年輕演員上台時激動得幾乎說不出話來，眼眶泛紅差點落淚，表示「只要努力就可以得獎」的感人發言，更令台下的佘詩曼當場感動落淚。王敏奕在上台前與龔慈恩深情擁抱的一幕，成為當晚最溫馨的畫面，展現出演藝圈前輩後輩之間的真摯情誼。