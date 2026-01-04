萬千星輝2025|王敏奕擊敗大熱龔慈恩奪「最佳女配角」 佘詩曼台下感動落淚
今屆最佳女配角競爭激烈，原本外界普遍看好憑《金式森林》和《新聞女王2》兩部大熱劇集獲得雙重提名的62歲老戲骨龔慈恩。龔慈恩在兩劇中分別飾演不同類型的富太角色，情緒層次鮮明，令觀眾見識到她深厚的演技功力。然而最終結果卻出人意料，33歲的王敏奕憑藉在《新聞女王2》中的出色表現成功突圍而出，證明了年輕演員的無限潛力。這個結果不但令現場觀眾驚喜，更在網上引起熱烈討論。
上台激動到講唔出話差點落淚
王敏奕聽到自己名字時明顯感到震驚，上台時激動得幾乎說不出話來，眼眶泛紅彷彿隨時會落淚。她在台上努力平復情緒，顫抖著聲音：「表示原來真係會一片空白，我好榮幸可以同龔姐，同所有提名人一齊提名，我係公司學識到就係一定要好虛心，一直努力一直努力，因為做演員唔係比賽，呢個獎唔係我哋嘅目標，我哋每一個角色可以俾人記住，已經係好值得嘉許嘅事，好感恩，好多謝大家，一個演員唔需要靠一個獎話俾大家聽佢有幾好，但一個獎可以令一個演員可以堅持行落去，呢個獎，我希望可以鼓勵自己夠努力有一日你都會攞獎。」，感言卻深深打動了在場所有人。她的真情流露展現出對演藝事業的熱愛和對這個獎項的珍視，完全沒有任何做作的成分，反而更加令人感動。台下的觀眾和同行都為她的真誠表現而動容。
擁抱龔慈恩展現演藝圈溫情
最令人印象深刻的一幕，是王敏奕在上台前主動與龔慈恩深情擁抱。這個溫馨的畫面完美詮釋了演藝圈前輩後輩之間的真摯情誼，龔慈恩雖然未能得獎，但她對後輩的祝福和支持表現得淋漓盡致。兩人的擁抱不但沒有任何尷尬，反而充滿了溫暖和鼓勵，展現出演藝圈難得的正能量。這一幕也成為當晚頒獎禮最感人的時刻之一，讓觀眾看到了娛樂圈背後的人情味。
佘詩曼台下感動落淚
更加感人的是，當王敏奕完成得獎感言後，台下的佘詩曼竟然感動得落淚。作為《新聞女王²》的女主角，佘詩曼見證了王敏奕在劇中的努力和進步，對於這位合作夥伴能夠獲得認可，她顯然感到非常欣慰和驕傲。佘詩曼的眼淚不但體現了她對後輩的關愛，更反映出整個劇組的團結和互相支持。這個畫面讓觀眾看到了演員之間真摯的友誼，也為這個獎項增添了更多溫度。
女配角五強名單星光熠熠
今屆最佳女配角五強名單星光熠熠，除了最終得獎的王敏奕外，還包括憑《奪命提示》入圍的28歲劉穎鏇、憑《刑偵12》獲提名的44歲陳自瑤、同樣憑《新聞女王²》入圍的38歲高海寧，以及大熱門龔慈恩。這個陣容涵蓋了不同年齡層和演技風格的演員，充分展現了TVB女演員的多元化實力。每位入圍者都在各自的劇集中有著出色的表現，競爭之激烈可見一斑。
網民熱議王敏奕實至名歸
王敏奕得獎後，網民紛紛在社交平台上表達祝賀和支持。有網民留言「王敏奕真係實至名歸，佢喺《新聞女王²》入面嘅演技真係有目共睹」，亦有觀眾表示「睇到佢咁激動真係好感動，呢個獎佢受之無愧」。不少網民都讚賞她的真誠和努力，認為這個獎項是對年輕演員最好的鼓勵。同時也有網民為龔慈恩感到可惜，但都認同王敏奕的表現確實出色，值得獲得這個殊榮。