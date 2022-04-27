王敏奕素顏健身力證一切如常 回應婚變傳聞： 我被愛，快樂，幸福，我知道。

日前突然傳出王敏奕（Venus）與曾國祥（Derek）夫妻緣盡，有指王敏奕社交網內的結婚照失蹤，連名都改埋，驚傳婚變。雖然事實上曾國祥近年忙於出埠拍戲與王敏奕聚少離多，但二人都非常努力維繫關係，王敏奕亦在社交網出po力證婚姻冇亮起紅燈，曾國祥都有回應老婆。