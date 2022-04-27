王敏奕素顏健身力證一切如常 回應婚變傳聞： 我被愛，快樂，幸福，我知道。
日前突然傳出王敏奕（Venus）與曾國祥（Derek）夫妻緣盡，有指王敏奕社交網內的結婚照失蹤，連名都改埋，驚傳婚變。雖然事實上曾國祥近年忙於出埠拍戲與王敏奕聚少離多，但二人都非常努力維繫關係，王敏奕亦在社交網出po力證婚姻冇亮起紅燈，曾國祥都有回應老婆。
王敏奕驚現三大離婚跡象
王敏奕與曾國祥於2019年在日本北海道舉行婚禮，當日王敏奕更在網上公開與老公的「紋身戒指」，非常甜蜜！王敏奕與曾國祥婚後在人前一直表現恩愛，但近日突然傳出婚變結束2年半婚姻！事源王敏奕被網民發現其IG上的結婚相突然失蹤，就連與曾國祥的合照亦盡數刪走一張不漏！除此之外，網民還找到懷疑是王敏奕私人IG帳號，其用戶名亦由「@mrs_tsang」改為「@manfamonly」，而且連「紋身戒指」都洗走埋，種種跡象都似十足婚變！
王敏奕健身室打卡心情靚
王敏奕並未有受到近日婚變傳聞影響，生活一切依舊，她在社交網上載了三張在健身室自拍的照片，以英文寫上自己的心情：「我被愛，快樂，幸福，我知道。不要讓別人的行為破壞你內心的平靜，讓我們開展美好的一周！我的會很忙。」素顏王敏奕狀態非常之好，不少好友及粉絲都留言叫她「加油」，老公曾國祥亦以拉丁文留言「Fama volat(意指謠言是有翅膀的)」，擺明撐老婆，力證夫妻情未變。
王敏奕回覆：我哋冇事，謝謝關心
有消息指，主力留港拍TVB劇的王敏奕與現時忙於在英國為Netflix電視劇版《三體》（The Three Body Problem）執導的曾國祥，因為分隔兩地聚少離多致感情變淡。王敏奕經理人回覆傳媒時否認傳聞，亦指王敏奕平時拍劇會遮紋身而非「洗走」；而王敏奕親自回覆傳媒時亦以「我哋冇事，謝謝關心」八個字簡單回覆。其實去年9月王敏奕亦有晒合照慶祝結婚兩周年，當時她更寫上二人的專屬密碼「DVMMXIX」。
常見問題
王敏奕為何被傳婚變？
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曾國祥如何回應婚變傳聞？
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