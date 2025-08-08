王敏奕曾國祥同框登場 零走樣身材打破孕肚疑雲！自認甚少和老公做1事

由彭發執導、張兆輝、王敏奕、羅蘭、徐浩昌（肥腸）、關楓馨及童星梁樂文主演的驚慄懸疑電影《空心人》定檔下星期四（14號）開畫，昨晚（7號 ）隆重舉行首映禮，彭發導演聯同主角張兆輝、王敏奕、羅蘭、徐浩昌（肥腸）、關楓馨及童星梁樂文整齊列陣，胡楓、黃日華、關禮傑、尹揚明、曾國祥、趙浚承、葉泓聲、蘇家樂、馬海倫、鄧月平、王耀宏（《選角》最後八強）以及一眾明星足球隊成員專程到場支持，星光熠熠、場面熱鬧，為電影打響頭炮！