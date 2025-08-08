王敏奕曾國祥同框登場 零走樣身材打破孕肚疑雲！自認甚少和老公做1事
由彭發執導、張兆輝、王敏奕、羅蘭、徐浩昌（肥腸）、關楓馨及童星梁樂文主演的驚慄懸疑電影《空心人》定檔下星期四（14號）開畫，昨晚（7號 ）隆重舉行首映禮，彭發導演聯同主角張兆輝、王敏奕、羅蘭、徐浩昌（肥腸）、關楓馨及童星梁樂文整齊列陣，胡楓、黃日華、關禮傑、尹揚明、曾國祥、趙浚承、葉泓聲、蘇家樂、馬海倫、鄧月平、王耀宏（《選角》最後八強）以及一眾明星足球隊成員專程到場支持，星光熠熠、場面熱鬧，為電影打響頭炮！
王敏奕曾國祥同框登場 零走樣身材打破孕肚疑雲！
33歲王敏奕一直抗拒參演驚慄片，今次願意接拍《空心人》，首先就是被劇本吸引，她說：「從我看劇本非常感動開始，自己已經對這個角色有一種想法，但到最後導演對我的要求，比自己要求超出十倍有多！所以好多謝導演、輝哥，有這麼好的對手，帶領我進入不一樣的表演，大家如果入場的話，會看到一個連我也沒有看過的王敏奕！」
王敏奕2019年與曾志偉兒子曾國祥結婚，2人由拍拖到拉埋天窗更sweet足12年，早前她就被偶遇挺巨肚出巡嘅畫面，被猜測造人成功！王敏奕昨晚fit爆登場，穿了一條露背連身裙，苗條曲線令人著迷，網友更大讚身材明顯沒有走樣！
王敏奕笑言好少同老公對戲
王敏奕今次為角色大膽「殘樣」演出，坦言老公覺得她判若兩人，但毋須老公指導演技，因有輝哥和彭發的專業指點。她笑稱鮮少與老公對戲，除非是未嘗試的床戲，老公才會以導演視角給予建議。
王敏奕挺巨肚出巡惹有喜傳聞
王敏奕近日被網民偶遇挺巨肚現身海邊，片中Venus以藍色寬身上衣示人，步伐緩慢，隨即引發外界猜測是否造人成功。不過隨後就有網民曬出與王敏奕同行嘅仲有佘詩曼、高海寧及李施嬅，並指其實現場有攝影機進行錄影中，令一眾網民都直言應該係《新聞女王2》嘅造型，而非真係有喜。
與曾國祥相愛12年 自爆唔造人原因
王敏奕與曾國祥於2019年在北海道浪漫完婚，兩人相戀12年，感情穩定。兩公婆即使因工作關係經常分隔兩地，對於彼此還是相當了解，一直會與對方緊密聯繫。王敏奕更曾自爆唔造人原因，並透露與丈夫目前的生活節奏唔適合迎接新生命，因此結婚多年都未完成造人大計。
