34歲王敏奕首度回應為好友糖妹打針雪卵 結婚5年意外透露生育計劃？
王敏奕今日以低胸搶眼造型現身中環時裝活動，豈料記者會上竟然被問及「雪卵」話題！這位時尚女星面對敏感問題時的回應，瞬間成為全場焦點，更意外透露了自己對生育計劃的真實想法。
為糖妹打針雪卵手震到驚
談到近日為好友糖妹「打針」雪卵一事，王敏奕坦言自己緊張到手震。她表示：「我聽佢講好多年㗎啦，我覺得佢有呢個諗法想去做呢件事，我一直都好支持佢。雖然我個人冇辦法陪佢飛去台灣進行呢件事，我都好慶幸佢有一part係返香港要support嘅，佢都係俾一個機會我去參與。」對於「打針」一事，王敏奕坦言自己也心生畏懼，甚至形容針頭的長度令人心驚：「我打都手震㗎，啲針原來咁長㗎，都驚啊，唔係嗰啲短嘅針。」
王敏奕揚言暫時未有需要雪卵
當被問及是否有考慮凍卵時，王敏奕的回應令人意外。她坦白回應：「暫時未有需要。」這個簡短而直接的答案，似乎透露了她對於生育計劃的現階段想法，也讓外界對這位已婚女星的家庭規劃更加好奇。究竟王敏奕是否已有其他生育安排，還是純粹認為時機未到，她的回應留下了不少想像空間。
王敏奕低胸現身時裝活動搶盡風頭
身穿一襲低胸搶眼裙裝的王敏奕，今日盛裝現身國際品牌SANDRO的最新時裝活動。甫到場便吸引眾人目光的她，急不及待投入欣賞品牌的SS26最新系列，展現其獨到的時尚品味。王敏奕興奮地分享：「其實自己本身都好鍾意呢個品牌，我一做fitting我已經好鍾意！」她特別鍾情於簡約優雅吊帶裙風格，認為今季系列中的淺藍色配白色組合，完美符合自己個人喜好。
強調舒適度勝過性感度
面對外界對其低胸造型的關注，王敏奕強調她揀選服飾時最重視的並非「性感」與否，而是舒適及自我風格的展現。她堅定地表示：「著衫最緊要係舒服，同埋要清楚自己鍾意啲咩，著得出自己一個感覺為主，所以我冇乜諗性感或者唔性感，呢套衫我著得好舒服、好鍾意。」王敏奕更透露現時流行Unisex風格，她會「借」老公外套陪襯：「依家好興Unisex㗎嘛，我都會有時會買男裝褸，即係oversize少少咁樣襯一件比較可能feminine嘅款。」
