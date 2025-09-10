33歲「TVB氣質女神」大解放 側身挖空激晒S級曲線 網民睇到嘩嘩聲！
王敏奕深夜IG晒新相 側身挖空設計勁吸睛
王敏奕昨日（9日）深夜在個人社交平台更新動態，上載多張晚裝靚相，再次讓網民眼前一亮。相中的她一改平日的甜美形象，以型格直髮造型現身，身穿一套酒紅色露肩晚裝，盡顯成熟女人味。不過，這套晚裝的最大亮點在於其側身設計，從腋下到腰間採用大膽的鏤空剪裁，完美展現出她零贅肉的纖腰和索爆身型。王敏奕更巧妙地配搭了一對黑色厚底高跟靴，為整體優雅的造型增添了一份前衛型格的感覺，視覺效果相當搶眼，再次證明她超強的時裝駕馭能力。
王敏奕獲封最佳衣著女藝人 時尚觸覺備受肯定
王敏奕的時尚品味向來備受肯定，在去年的《萬千星輝頒獎典禮2024》上，她就憑一襲桃紅色露肩晚裝搭配黑絲絨手套的優雅造型，艷壓群芳，成功奪得「最佳衣著女藝人」獎，當時已獲全場讚賞，絕對是實至名歸。王敏奕私下的穿搭風格多變，無論是型格街頭風、清純文青look還是高貴晚裝，她都能輕鬆駕馭，因此早已被網民封為TVB的「氣質女神」，其時尚觸覺在圈中可謂數一數二，每次亮相的造型總能成為外界焦點。
王敏奕入行12年形象百變 回顧經典螢幕角色
自2013年加入TVB至今12年，王敏奕在螢幕上塑造過多個深入民心的角色，形象百變。由早期在《女人俱樂部》中飾演的清純學生妹，到《香港愛情故事》中型格獨立的攝影師「陳子欣」，再到去年熱播劇《新聞女王》中充滿熱忱的新人記者「劉艷」，以及在《婚後事》中挑戰演繹「最美小三」，每個角色都演繹得入型入格，足證其演技與可塑性。這種百變的特質也完全體現在她的時尚風格上，難怪她總能大膽嘗試各種前衛造型，並為觀眾帶來驚喜。
網民洗版激讚王敏奕：TVB氣質女神當之無愧
王敏奕這輯性感又不失格調的新相一出，旋即引來大批網民洗版式留言，紛紛對其大膽造型表示讚賞。不少網民一直封她為TVB的「氣質女神」，認為她總能將不同風格的服飾穿出自己的味道，留言力撐：「真係人靚著咩都靚！」、「呢種型格女人味好正，好有高級感！」、「又靚又型，TVB最有氣質係佢！」、「身材管理得太好了！」可見王敏奕的時尚魅力已深入民心，每次亮相都能掀起網上熱話。