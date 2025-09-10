33歲「TVB氣質女神」大解放 側身挖空激晒S級曲線 網民睇到嘩嘩聲！

昨日（9日）TVB「氣質女神」王敏奕突然在社交平台大派福利，上載一輯火辣晚裝照，場面極震撼；相中她以一襲側身全挖空的酒紅色長裙上陣，完美S級曲線一覽無遺，配搭厚底高跟靴更添型格，究竟這身造型背後有何玄機？