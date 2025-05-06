虛擬情人｜王敏奕近距離與粉絲互動顏值爆燈 網民激讚：點解可以靚到咁
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33歲王敏奕憑《虛擬情人》中飾演「程晴」一角人氣急升，早前與劇組演員出席宣傳活動時更以一身清涼吊帶造型亮相，肌膚白滑細緻、氣質出眾，獲網民大讚「近10年最美的港星」。
王敏奕近距離與粉絲互動顏值爆燈
日前，《虛擬情人》劇組一眾成員包括王敏奕、朱敏瀚、黃子恆、鄧智堅、袁文傑及楊卓娜等人齊集出席宣傳活動。當中飾演「家嫂」的王敏奕以一身清涼吊帶造型亮相，白皙嫩滑的肌膚配上精緻五官，氣質出眾，瞬間成為全場焦點，靚爆全場！
網民留言大讚：點解可以靚到咁
不少內地網民近日於社交平台熱烈分享王敏奕的美照，大讚她「真的好美」、「點解可以靚到咁」、「佢靚過好多花旦」，更盛讚她是近十年來最美的香港女星之一。有網民指出，王敏奕的美不屬於那種過度消瘦的病態感，而是散發著氣血充盈、健康自然的氣質美，獲得一致好評。
王敏奕甜笑電爆全場 朱敏瀚「被家嫂電死」
在上星期播出的《虛擬情人》播出的一幕成為熱話，王敏奕在劇中教導朱敏瀚如何「放生電」，教學過程中，她先是指導朱仔如何單獨使用左眼和右眼來表達情感。教學完畢後，王敏奕送給朱敏瀚一個閉眼的甜美微笑，這一幕的甜美程度讓觀眾驚艷，網上迅速引起熱烈討論。「畀家嫂電死咗」成為網民間的熱門話題，大家都在討論這一幕的可愛與甜蜜。
不少網民對王敏奕的甜美微笑感到非常受落，紛紛在社交平台上表示被「電到」，這一幕也成為了許多人的話題中心。網民們的反應熱烈，許多人都在討論這一段甜蜜的互動，並且對王敏奕的表現讚不絕口。
圖片來源：TVB、小紅書資料或影片來源：原文刊於新假期