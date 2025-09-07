影壇四大惡人組男團出道！王敏德豪言：勁過BLACKPINK 沈震軒自爆慘痛經歷！

影壇「四大惡人」竟然組男團出道？王敏德、鄭子誠、張建聲及沈震軒昨日（6日）震撼宣佈組成「恒生防騙大惡隊」，更即場獻唱出道作《騙徒不勝》，現場氣氛極度熱烈！四人不但以惡人形象示人，更豪言要挑戰世界級女團，而成員沈震軒更首度公開自己曾慘被騙財的慘痛經歷，究竟這隊史上最「惡」的男團背後有何目的？