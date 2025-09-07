影壇四大惡人組男團出道！王敏德豪言：勁過BLACKPINK 沈震軒自爆慘痛經歷！
影壇「四大惡人」竟然組男團出道？王敏德、鄭子誠、張建聲及沈震軒昨日（6日）震撼宣佈組成「恒生防騙大惡隊」，更即場獻唱出道作《騙徒不勝》，現場氣氛極度熱烈！四人不但以惡人形象示人，更豪言要挑戰世界級女團，而成員沈震軒更首度公開自己曾慘被騙財的慘痛經歷，究竟這隊史上最「惡」的男團背後有何目的？
四大惡人昨日合體獻唱 現場氣氛推向高潮
昨日（6日）活動上，「恒生防騙大惡隊」宣佈正式成立，並首播了出道作《騙徒不勝》的MV，四位成員王敏德、鄭子誠、張建聲及沈震軒更首度合體現場獻唱，功架十足，炒熱全場氣氛。當中王敏德更即席舞動，被指是隊內的「跳舞擔當」，活力完全不輸年輕偶像。四人除了獻唱，更與現場粉絲大玩互動遊戲，並逐一擊掌作近距離接觸，引來粉絲陣陣尖叫，場面墟冚。他們以二次創作及輕鬆手法，用深入民心的惡人形象唱出騙徒的真面目，務求達到「以惡制壞」的效果，向大眾傳遞防騙訊息。
王敏德豪言挑機BLACKPINK「我哋勁過佢哋」
對於今次以限定男團形式進軍樂壇，四位成員都表現得相當興奮，更笑言將會以樂壇新人姿態挑戰競逐獎項。他們笑稱：「我們都是被演戲耽誤的歌手，可以期間限定男團出道，可以一圓我們的男團夢。」更表示無論在任何階段，都可以勇敢突破自己，即使惡人形象深入民心，也可以憑惡樣做好事。王敏德更在現場語出驚人，開玩笑地向世界級女團下戰書：「BLACKPINK都冇我哋咁勁，我哋今日開始就做世界巡迴演出。」一番豪言壯語引得全場爆笑，盡顯幽默本色。
沈震軒自爆網購被騙8,000元 鄭子誠曾救朋友出騙局
活動上，成員們亦分享了對騙案的看法，其中沈震軒更大方透露自己曾是騙案受害者。他回憶道：「幾年前我在社交平台看中了一個模型手辦，我沒想太多就轉賬過數。數個月後，賣家失蹤，最後損失了港幣8,000 元。」他希望用自身經歷提醒大家，強調：「當你見到心儀的東西，好容易就會放下戒心。我希望大家記住我的教訓，網購一定要幫襯信譽良好的商戶，最好是官方渠道，先可以保障自己。」而鄭子誠亦分享曾成功勸退一位朋友免墮投資騙局，他憶述：「對方先俾佢賺兩萬甜頭，然後再氹佢投資更多，我提醒佢要檢視對方是否有牌照，點知真係冇牌。」幸好朋友及時聽取意見，才不致有更大損失。
