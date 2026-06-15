王晶自爆21年前遭6人伏擊 網民翻查傳聞 疑因一位女星戲份太搶而被打
6人埋伏三日終在公司門口動手
王晶在訪問中詳細交代事件經過，透露當時有6名不明人士在其公司門口連續埋伏了三天，頭兩天他恰巧沒有回公司，對方一直未能得手。直到第三天王晶終於現身，6人隨即從後方撲出將他捉住，並在其臉上打了一拳後迅速逃離現場。王晶形容整個過程非常「精心炮製」，更指對方曾親口向他透露過打人的「方法論」：「你想打人家一巴掌，你就要去十個人，因為這樣對方才不會反抗。相反，如果你只帶三、四個人去，對方一旦反抗，打起來搞不好你只能用刀捅死對方，事情反而會鬧大。」
王晶5分鐘想通事件本質自覺互不相欠
對於這次伏擊，王晶表示自己僅臉部中了一拳，頸以下部位完全沒有受傷，他認為背後有人特別交代過不要造成嚴重傷害。王晶坦言：「我五分鐘就想通了，就是要讓人家知道我被人打了，那麼簡單，也不想我受傷。很好啊，那我就不欠任何人了。」他將整件事理解為對方需要一個「交代」，事後便視為雙方互不相欠，展現出其一貫的江湖處世態度。
《賭神2》邱淑貞咬啤牌太搶鏡埋下禍根
影片曝光後，網民紛紛翻查傳聞，疑似事件的導火線與電影《賭神2》有關。邱淑貞在片中穿着性感紅裙、口咬啤牌的經典鏡頭令她在中港台均大受歡迎，光芒蓋過同片另外兩位女主角張敏及吳倩蓮。王晶曾在另一個節目透露，張敏在戲中飾演周潤發（賭神）的妻子，認為自己戲份不足率先提出爭取，王晶於是調整劇本並加入吳倩蓮以平衡三人戲份。然而邱淑貞又覺得王晶沒有像以往般將所有資源放在自己身上，令王晶自覺「啞子吃黃蓮」，最終疑似有人為張敏出頭而策劃了這次伏擊行動。
網民熱議事件背後江湖味濃厚
王晶大爆這段黑歷史後隨即引起網民熱烈討論，不少人對90年代香港影壇的江湖氣息感到震驚。有網民留言表示「嗰個年代拍戲真係搵命博」，亦有人認為「王晶講到咁白其實大家都知邊個」，更有網民感嘆「以前香港電影圈真係好複雜，唔係淨係識演戲就得」。部分網民則對王晶事後的豁達態度表示佩服，認為他能在5分鐘內想通並選擇不追究，展現了在圈中打滾多年的生存智慧。