余文樂老婆遭控「搶飛機座位」 緊急IG澄清 網民唔收貨

日前，余文樂老婆王棠云被台灣網民在討論區上爆料，指王棠云在搭乘飛機時「搶飛機座位」，引起廣泛關注。事件越鬧越大，王棠云昨晚（30日）馬上在IG發布限時動態，對事件進行了澄清並表達了歉意。不過網民依然唔收貨，繼續留言洗版狂轟！

