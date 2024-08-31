余文樂老婆遭控「搶飛機座位」 緊急IG澄清 網民唔收貨
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日前，余文樂老婆王棠云被台灣網民在討論區上爆料，指王棠云在搭乘飛機時「搶飛機座位」，引起廣泛關注。事件越鬧越大，王棠云昨晚（30日）馬上在IG發布限時動態，對事件進行了澄清並表達了歉意。不過網民依然唔收貨，繼續留言洗版狂轟！
余文樂老婆遭控「搶飛機座位」
有台灣網民在討論區以「商務艙的坐位被某位藝人的老婆(或前妻)跩搶」為題，發文指控某港星老婆「S媽媽」搶商務艙飛機座位。網民指一上飛機就發現「S媽媽」的女兒坐在自己位置上，當空服員要求「S媽媽」拿出登記證，「S媽媽」不但沒有拿出登記證，更一臉拽樣表示不知道自己坐錯，並告訴樓主可以改坐自己的位置，最後更串爆指：「如果妳硬要坐這個靠窗的位子，那我女兒就會在旁邊吵妳囉」。
余文樂老婆急急發限時動態澄清
台灣網民的控訴文惹起台灣網民的熱議，網民都把矛頭直指余文樂老婆王棠云。事件越鬧越大，王棠云昨晚（30日）在IG發限時動態道歉，指當空姐提醒王棠云可能坐錯了位置後，她立即詢問了旁邊的乘客是否願意交換座位。王棠云解釋說，她這樣做是出於對孩子可能哭鬧的擔憂，希望不會影響到其他乘客。「我沒有說出『如果你硬要』或是『我小孩就會在你 旁邊吵你』的言語，當下得到了您的允許，我就沒有多想了。」
王棠云也坦承，儘管對方最終同意了座位交換，她未能充分考慮到對方的感受和權益。她對此表示深刻的歉意，並承諾將來會更加注意。「可能手忙腳亂，很多東西沒顧慮到太多，疏忽了那位小姐的心情和權益，讓那位小姐感受到不舒服我再次道歉，不好意思造成您不開心，深感抱歉，今後我會更加謹慎的。」
網民唔收貨留言狂轟：原來所有形象都是裝來的
不過一班網民對王棠云的道歉並不收貨，認為王棠雲的道歉文漏洞百出，紛紛留言繼續狂轟：「連空服員都替被搶位子的人感到委屈了代表有第三方目睹此事 就是千金大小姐霸佔位子 原來所有的形象都是裝來的👏 小孩教育堪憂」「明明就有做錯事情還用限時動態道歉？？你的道歉在24小時之後就會消失了耶？」
「還故意說女兒會吵到原主人嗎？那請問你不會教嗎？女兒沒家教嗎」「真的是限時動態講的那樣的話，怎麼可能會有空姐小卡跟空服員道歉5-6次，換座位是飛機常有的事情，你是不是當大家是傻子？」等。
圖片來源：IG@sarah9_23、Dcard