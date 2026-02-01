東張西望丨25歲東張女神採訪碰瓷黨獲激讚 網民指撞樣一女星
廣告
25歲的王汛文近日在《東張西望》採訪撞車碰瓷黨事件時表現出色，專業採訪態度配上標緻樣貌令網民大讚不已。王汛文自2024年參選港姐後加入無綫，短短數月已成為「東張女神」之一，更被網民指撞樣阿Sa。從之前台慶性感玩邪惡視角到孖辮清純造型，王汛文多變形象背後原來有著不為人知的學歷背景。
王汛文港姐出身有樣有學歷
在最新一集《東張西望》中，王汛文深入追蹤多達100宗疑似碰瓷索償個案，網民紛紛留言大讚「汛文真係好靚好專業」、「東張女神實至名歸」、「採訪技巧一流，問題問得好到位」。王汛文於加拿大亞伯達大學修讀經濟系畢業，2024年她參選香港小姐競選獲得「友誼小姐」獎項，她的港姐背景和經濟系學歷為她在《東張西望》的採訪工作帶來優勢，既有親和力又具專業素養，網民發現她的學歷背景後更加佩服，認為她不只是花瓶，而是真正有實力的東張女神。
東張女神多變造型被指撞樣阿Sa
王汛文自加入《東張西望》後迅速成為「東張女神」之一，其多變造型更成為網民熱議焦點。在2024年TVB台慶期間，她一反鄰家女孩的清純形象，身穿粉紅色低胸晚裝大玩邪惡視角，激罕大騷深長事業線，期間還擺出撩人Pose，不過有幾下王汛文疑動作太大，出現「離罩」情況，徘徊在走光邊緣。而她主持《東張》時，曾以孖辮造型現身，加添了幾分可愛及清純感覺，網民更指她撞樣阿Sa蔡卓妍！
車厘子簡約Tee惹網民熱議
經過近一星期的跟進報道和警方高度關注，網民對王汛文的表現讚不絕口，有人留言「汛文真係愈來愈有主持風範」、「問問題好有技巧，受訪者都好願意講真話」、「東張女神名不虛傳，樣靚又專業」。不少觀眾更翻出她之前採訪時穿著胸前印有車厘子圖案上衣的片段，大讚她清新可愛。
圖片來源：TVB、IG@candicejuuuuu資料或影片來源：原文刊於新假期