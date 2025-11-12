「東張女神」王汛文向偽冒騙徒公開謀合作 網民：係咪放蛇？
東張女神王汛文近日在社交平台發現有騙徒冒充自己開設假帳號，原本想提醒粉絲小心受騙，豈料發現假帳號竟然經營得比自己還要成功。這個令人啼笑皆非的情況，讓王汛文忍不住公開向騙徒「求合作」，網民看後紛紛笑稱是否在「放蛇」。
假帳號3日吸12萬瀏覽量超越正主
王汛文在社交平台貼出兩個冒充自己的假帳號截圖，提醒粉絲不要受騙。其中一個假帳號雖然只有383個追蹤者，但盜用王汛文照片後，短短兩日內已錄得12萬瀏覽量，數字相當驚人。假帳號的簡介寫著「我係一個普通女主持🥹🥹希望可以畀大家一份真誠同自信😂😂令大家可以從我身上睇到世界嘅唔同😋😋了解我交個朋友」，更大膽留下聯絡方式招攬生意。
王汛文驚嘆騙徒經營能力求合作
面對假帳號的「成功」，王汛文在帖文中表示驚訝，直言「騙徒3日都經營得好過自己」。她更幽默地公開向騙徒喊話，表示希望能夠合作：「認真，不如DM我，幫我手搞真個嗰算啦！」。這個出人意料的反應，顯示出王汛文面對冒充事件時的幽默態度，沒有因為被冒充而感到憤怒，反而以輕鬆的方式處理。
網民熱議質疑是否放蛇行動
王汛文的帖文引起網民熱烈討論，不少人對她的反應感到有趣。有網民留言「係咪放蛇？」質疑這是否一場宣傳策略，也有人笑言「騙徒都比正主專業」。部分網民則提醒要小心網絡詐騙，呼籲大家提高警覺。另外也有粉絲表示支持王汛文的幽默處理方式，認為她能夠以正面態度面對冒充事件值得讚賞。
圖片來源：IG@candicejuuuuu、threads、youtube@TVB娛樂電視台、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期