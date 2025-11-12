「東張女神」王汛文向偽冒騙徒公開謀合作 網民：係咪放蛇？

東張女神王汛文近日在社交平台發現有騙徒冒充自己開設假帳號，原本想提醒粉絲小心受騙，豈料發現假帳號竟然經營得比自己還要成功。這個令人啼笑皆非的情況，讓王汛文忍不住公開向騙徒「求合作」，網民看後紛紛笑稱是否在「放蛇」。