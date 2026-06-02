王浩信廣州音樂會門票驚現一折 59蚊入場觀眾列4大問題
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兩屆視帝王浩信離巢無綫後積極北上發展音樂事業，上週在廣州舉辦個人音樂會，更邀得視后胡杏兒擔任表演嘉賓。不過有入場觀眾爆料，門票竟然出現大幅折扣，原價288元的位置僅需90多元即可入手，甚至有人以59元超低價購得門票，事件隨即引發網民熱議。
王浩信廣州音樂會門票驚現59元超低價
有觀眾在社交平台發文分享入場經歷，表示自己隨意在網上搜尋節目時發現王浩信音樂會，隨即購入三張門票。該觀眾透露：「90幾蚊嘅飛居然可以買到288嘅位置，而且仲要係獨立3位聯排，正對住個舞台」，直言以該價位已經非常滿意。更有網民在帖文下留言指：「有刷到有人買了才59一張票」，翻查網上資料顯示，王浩信音樂會門票原價分別為488元、388元、288元及188元，換言之最低折扣價僅為原價約一成。
觀眾體諒票價親民但指出四大改進空間
雖然票價超值，但觀眾對演出質素的評價卻相當兩極。有入場觀眾列出四大問題，包括「唱吓唱吓突然間落台換衫」、中場空檔時間過長令觀眾不知所措、嘉賓胡杏兒「居然唱咗一首半歌就冇了」，以及選曲安排未如理想，全場期待的歌曲竟然沒有安排在壓軸演出。不過該觀眾亦表示理解：「3張飛加埋先300唔使，仲可以帶埋屋企人過嚟睇，確實唔可以要求太多了」，認為以該價格帶家人入場已屬物超所值。
視帝2023年離巢後積極轉攻音樂市場
王浩信貴為兩屆視帝，自2023年離開無綫後便積極向音樂界發展，北上開拓內地市場。今次廣州音樂會上，王浩信台上穿着透視裝騷出健碩身材，又以白色Deep V造型演唱粵劇，展現多元化的舞台風格。好友胡杏兒更以表演嘉賓身份亮相撐場，為音樂會增添星光。部分觀眾更曬出多個演唱會贈品，顯示主辦方在周邊配套上亦有花心思。
網民對王浩信音樂會評價兩極引發討論
事件曝光後隨即引發網民熱烈討論，不少人對門票的超低折扣感到驚訝。有網民認為以數十元的價格能夠欣賞視帝級藝人的現場演出，絕對是「執到寶」；但亦有人對票價大幅跳水感到唏噓，認為兩屆視帝的號召力理應不止於此。另有網民則聚焦於演出質素，指出換裝頻密及中場空檔過長等問題確實影響觀感，期望王浩信日後能在舞台流程上作出改善，畢竟以他的實力和人氣，值得呈現更完整的演出體驗。
資料或影片來源：原文刊於新假期