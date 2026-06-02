王浩信廣州音樂會門票驚現一折 59蚊入場觀眾列4大問題

兩屆視帝王浩信離巢無綫後積極北上發展音樂事業，上週在廣州舉辦個人音樂會，更邀得視后胡杏兒擔任表演嘉賓。不過有入場觀眾爆料，門票竟然出現大幅折扣，原價288元的位置僅需90多元即可入手，甚至有人以59元超低價購得門票，事件隨即引發網民熱議。