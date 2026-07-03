視帝王浩信北上重奪男一突傳出事？ 帶傷硬撐密集打戲 殺青日竟「緊急送院」！

兩屆TVB視帝王浩信北上發展後終於重奪男一位置，主演內地網絡電影《重出江湖》期間帶傷硬撐十多天密集打戲，殺青當日身體超負荷緊急送院。這位曾經的文青型男為角色染白金髮、狂減磅，拍攝背後的代價遠比觀眾想像中沉重。