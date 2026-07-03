視帝王浩信北上重奪男一突傳出事？ 帶傷硬撐密集打戲 殺青日竟「緊急送院」！
王浩信帶舊傷硬撐十多天打戲殺青日急送院
王浩信在社交平台發表長文，透露拍攝《重出江湖》期間的驚險經歷。他在片中飾演昔日社團「雙花紅棍」張家樂，出獄後本欲退隱卻再被捲入江湖恩怨。由於角色涉及大量動作場面，王浩信在去年年底開拍時已帶着右腳舊傷上陣，連續十多天密集打戲令他提心吊膽，深怕再度受傷拖累劇組進度。他坦言：「殺青最後一天真的差點扛不住，之前扭傷的右腳因為連日超負荷拍攝，肌肉勞損直接緊急去醫院，還好當地的小針刀治療，緩解了很多。」
王浩信親述心路歷程感謝團隊支持
王浩信在長文中表示：「自從拍完《反黑路人甲》之後，我一直特別想再拍一次港式江湖題材的作品。其實演員很多時候挺被動的，不是想演什麼就具有什麼角色。但真的很幸運，去年收到了兩個超級喜歡的江湖劇本，不管是角色、對手演員還是製作團隊，都特別合我心意。」他大讚電影由曾執導《黑白迷宮》的闞家偉操刀，演員陣容匯聚中港實力派，包括胡然、葉項明及鍾麗麗，同台飆戲火花四濺。
從《反黑路人甲》喜劇臥底到悲情紅棍的極端反差
《重出江湖》的故事設定與王浩信2020年TVB代表作《反黑路人甲》有微妙相似之處，同樣圍繞港式江湖情懷展開，但風格截然不同。《反黑路人甲》走喜劇惡搞路線，王浩信今次則收起搞笑細胞，化身貨真價實的黑幫人物，主打九十年代嚴肅港產犯罪風格。為詮釋歷經8年鐵窗生涯的張家樂，一向形象斯文的他罕有染上白金髮增添滄桑狠勁，開拍前更積極減磅及進行體能特訓，拍攝期間身形明顯消瘦，充分展現視帝級的可塑性與敬業態度。
網民熱議視帝拼命程度讚敬業精神
王浩信的長文曝光後隨即引起網民熱烈討論，不少人對他帶傷拍攝的拼勁表示敬佩。有網民留言「為戲連命都唔要，真正的演員」、「視帝就是視帝，北上都咁搏命」、「睇到佢受傷仲堅持真係心酸」。亦有粉絲關心他的身體狀況，留言叮囑「拍戲重要但身體更重要」、「希望腳傷盡快康復」。自2023年與TVB轉簽部頭約後，王浩信將事業重心全面北移，單是2025至2026年間已接拍7套作品，工作量驚人，今次終於重奪男一席位，網民普遍認為是實至名歸。