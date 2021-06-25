王浩信戥陳自瑤終嚐女一開心 大讚太太配音表現出色：我都要請教佢﹗

王浩信對太太陳自瑤近來工作表現突出，在配音節目《好聲好氣》奪冠，獲曾志偉欽點做女一，表示好戥太太陳自瑤開心，太太多年努力值得被肯定，王浩信更大讚太太配音表現出色，自己都做唔到：「我都要請教佢﹗」

文：東方新地｜圖：無綫娛樂新聞台截圖、陳自瑤IG、王浩信IG