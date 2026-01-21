陳自瑤女兒正面樣曝光 似足爸爸王浩信 13歲王靖喬與男友公開放閃毫不避忌

向來極力保護愛女私隱的王浩信和陳自瑤，近日被網民發現13歲女兒王靖喬的社交平台帳戶，更驚見她與男友的放閃照片頻繁曝光。這位星二代不但正面樣貌首度流出，更大方公開戀情，從聖誕節開始連環貼出與男友的親密合照，甚至將頭像換成兩人合照，錫面錫嘴相都毫不避忌，完全是熱戀中情侶的甜蜜模樣。

王靖喬相貌曝光極有個性

從流出的照片可見，王靖喬的相貌似視帝爸爸王浩信，且她展現出非常強烈的個人風格和時尚觸覺。這位13歲少女的打扮相當前衛時尚，完全不像一般同齡女孩的保守穿搭，反而展現出成熟的審美品味。她在社交平台上的照片風格多變，有時走可愛路線，有時又展現酷帥一面，充分體現了青春期少女的多面性格。

王浩信 陳自瑤 （圖片來源：IG@victoriaahwong）
王浩信 陳自瑤 （圖片來源：IG@victoriaahwong）
王浩信 陳自瑤 （圖片來源：IG@victoriaahwong）
陳自瑤曾透露女兒已踏入青春期愛美如她

陳自瑤早前接受訪問時已透露，13歲的王靖喬已步入青春期，身高更已與媽媽相近，而且非常愛美，有時甚至會偷穿媽媽的衣服。Yoyo更自言思想相當開明，不但接受女兒在沙灘穿比堅尼泳衣，更已為日後女兒向她傾談戀愛心事作好心理準備。看來這次女兒公開戀情，對於思想開放的陳自瑤來說應該不會太過震驚，反而可能早有心理準備。

陳自瑤曾指女兒似足年輕時的自己

有趣的是，陳自瑤曾經提到粉絲翻出她20年前的舊照，大讚她顏值完全沒有改變，但她自己卻覺得當年18歲時面圓圓的，不過口才很好，被人讚天生適合在娛樂圈發展。她更表示覺得13歲的女兒跟她當年很相似，看來王靖喬不但在外貌上有媽媽的影子，連性格和表達能力都頗為相近。這次女兒大方公開戀情的做法，或許也遺傳了媽媽直率的性格。

王浩信 陳自瑤 18歲的陳自瑤（圖片來源：網上圖片）
王浩信 陳自瑤 陳自瑤（Yoyo）與兩屆視帝王浩信於2011年結婚並育有女兒王靖喬（QQ）（圖片來源：IG@chenchiyiu）
陳自瑤（Yoyo）與兩屆視帝王浩信於2011年結婚並育有女兒王靖喬（QQ）（圖片來源：IG@chenchiyiu）
王浩信 陳自瑤 （圖片來源：微博）
王浩信 陳自瑤 （圖片來源：抖音）
王浩信 陳自瑤 （圖片來源：微博）
王浩信 陳自瑤 （圖片來源：網上圖片）
王浩信 陳自瑤 （圖片來源：IG@chenchiyiu）
王浩信 陳自瑤 （圖片來源：IG@chenchiyiu）
王浩信 陳自瑤 手拖手好溫馨。（圖片來源：新傳媒資料庫）
手拖手好溫馨。（圖片來源：新傳媒資料庫）
王浩信 陳自瑤 王浩信曾被本刊影到帶囡囡靖喬到屋企附近踩單車﹗父愛滿滿！（圖片來源：新傳媒照片庫）
王浩信曾被本刊影到帶囡囡靖喬到屋企附近踩單車﹗父愛滿滿！（圖片來源：新傳媒照片庫）
王浩信 陳自瑤 王浩信曾經同愛女一齊踩單車（圖片來源：新傳媒資料庫）
王浩信曾經同愛女一齊踩單車（圖片來源：新傳媒資料庫）
王浩信 陳自瑤 陳自瑤「多啲返嚟陪個女」言論一出，王浩信就成個月都冇接受訪問，令網民都懷疑王浩信是不滿陳自瑤將自己擺上台。（圖片來源：小紅書圖片）
陳自瑤「多啲返嚟陪個女」言論一出，王浩信就成個月都冇接受訪問，令網民都懷疑王浩信是不滿陳自瑤將自己擺上台。（圖片來源：小紅書圖片）
王浩信 陳自瑤 王浩信和陳自瑤的囡囡每次公開合照時，王浩信和陳自瑤都會用圖案遮住女兒的樣貌。（圖片來源：IG@chenchiyiu）
王浩信和陳自瑤的囡囡每次公開合照時，王浩信和陳自瑤都會用圖案遮住女兒的樣貌。（圖片來源：IG@chenchiyiu）
王浩信 陳自瑤 去年王浩信也曾曬出同女兒去睇演唱會的合照。（圖片來源：IG@vincentwong07）
去年王浩信也曾曬出同女兒去睇演唱會的合照。（圖片來源：IG@vincentwong07）

