陳自瑤女兒正面樣曝光 似足爸爸王浩信 13歲王靖喬與男友公開放閃毫不避忌

向來極力保護愛女私隱的王浩信和陳自瑤，近日被網民發現13歲女兒王靖喬的社交平台帳戶，更驚見她與男友的放閃照片頻繁曝光。這位星二代不但正面樣貌首度流出，更大方公開戀情，從聖誕節開始連環貼出與男友的親密合照，甚至將頭像換成兩人合照，錫面錫嘴相都毫不避忌，完全是熱戀中情侶的甜蜜模樣。