王浩信38歲生日晒肌 老婆陳自瑤晒同「老公」片贈慶﹗？

王浩信同Anson Lo盧瀚霆同樣在7月7日生日，王浩信趁在38歲生日出post晒肌，圈中好友齊齊送祝福，唯獨近來頻頻隔空互動的太太陳自瑤，竟然post出同另一「老公」張頴康的片段，卻對王浩信38歲生日不聞不問﹗

撰文：東方新地｜圖片：王浩信IG、陳自瑤IG