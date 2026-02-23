TVB視帝北上掘金變地獄黑仔王 拍戲連環受傷自爆血淚史

兩屆TVB視帝王浩信近年似乎從港劇螢幕上「消失」，但原來他正在內地瘋狂吸金！42歲的他自2024年《狀王之王》及《黑色月光》後再無港劇新作，全力北上發展賺人民幣。豈料這位昔日風光無限的視帝，竟然在內地拍戲時連環受傷，自爆變成「地獄黑仔王」。

視帝北上狂接job賺到盡

王浩信自2022年開始全面北上發展，工作量驚人到令人咋舌。除了參演內地劇集《家有姐妹》外，2024年更有抖音短劇《隱蔽的世界之秋蟬》，去年央視8台播出的《黃雀》和抖音短劇《郭Sir！學警A班到齊！》等。此外，他還一口氣拍攝了《見怪》、《追龍番外篇之龍爭虎鬥》、《追龍番外篇之廉政大風暴》、《重出江湖》等多部內地網絡電影，工作密度之高令人嘆為觀止。

王浩信綜藝節目搶盡風頭

除了影視作品外，王浩信在內地綜藝節目方面同樣表現活躍。他參與了脫口秀節目《今晚開放麥》和皇牌節目《無限超越班》第三季，更與吳卓羲、郭晉安、歐陽震華及高鈞賢一起在抖音節目《今晚好犀利》中跳《晚安大小姐》舞蹈，成功吸引大批內地觀眾關注。

拍戲首日即扭傷腳開始黑仔之旅

然而，王浩信的北上掘金之路並非一帆風順。他日前在小紅書更新近況，為2025年做總結時自爆連環受傷的慘況。他透露拍攝《砵蘭街行動》時遭逢連串意外，「開機後第一日就扭傷腳」，這個不祥的開始彷彿為整個拍攝過程埋下了黑仔的種子。這次意外不但影響了他的拍攝進度，更令他開始懷疑自己是否真的變成了「地獄黑仔王」。

打戲連環傷手雪上加霜

屋漏偏逢連夜雨，王浩信在《砵蘭街行動》拍攝期間的厄運並未就此結束。他表示其後拍攝打戲時又傷到了手，令本已不順的拍攝雪上加霜。作為一個敬業的演員，王浩信即使受傷仍然堅持完成拍攝工作。

王浩信傷勢好轉重新出發

幸好，王浩信的黑仔運最終有所好轉。他表示直到拍攝另外兩套電影《生而有翼》和《重山江湖》時，傷勢才稍為好轉，讓他能夠重新投入工作。

王浩信 tvb視帝
王浩信 tvb視帝
王浩信 tvb視帝
王浩信 tvb視帝
王浩信 tvb視帝
王浩信 tvb視帝
王浩信 tvb視帝 陳自瑤（YoYo）與王浩信的14年婚姻，近年不時傳出婚變。
陳自瑤（YoYo）與王浩信的14年婚姻，近年不時傳出婚變。（圖片來源：新傳媒圖庫）
王浩信 tvb視帝
（圖片來源：東方新地）
王浩信 tvb視帝 王浩信於2020年憑劇集《踩過界II》再次奪得視帝的榮譽。
王浩信於2020年憑劇集《踩過界II》再次奪得視帝的榮譽。（圖片來源：IG@vincentwong07）
王浩信 tvb視帝 王浩信在內地綜藝《無限超越班3》中挑戰即興演技，不過表現就強差人意。
王浩信在內地綜藝《無限超越班3》中挑戰即興演技，不過表現就強差人意。（圖片來源：《無限超越班3》節目截圖）
王浩信 tvb視帝
（圖片來源：IG@vincentwong07）
王浩信 tvb視帝
（圖片來源：小紅書）
王浩信 tvb視帝
（圖片來源：小紅書）

