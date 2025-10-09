聲秀 ｜ 「魔王」馮熙燮獲偶像王灝兒助攻爆發小宇宙 JW反被寸爆變Auntie

歌唱選秀節目《聲秀》戰況愈演愈烈，在最新一集「歌手助力戰」中，蘇永康組的馮熙燮Ryan聯乘《聲夢傳奇》導師王灝兒JW攜手演繹《逃生門》，Ryan表演時充滿感情的靚聲演繹、配以JW完美和音神助攻，成功贏得超亮眼分數及正面評價。