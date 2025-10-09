聲秀 ｜ 「魔王」馮熙燮獲偶像王灝兒助攻爆發小宇宙 JW反被寸爆變Auntie
歌唱選秀節目《聲秀》戰況愈演愈烈，在最新一集「歌手助力戰」中，蘇永康組的馮熙燮Ryan聯乘《聲夢傳奇》導師王灝兒JW攜手演繹《逃生門》，Ryan表演時充滿感情的靚聲演繹、配以JW完美和音神助攻，成功贏得超亮眼分數及正面評價。
馮熙燮Ryan王灝兒JW靚聲呈現《逃生門》
今集出場的6位學員及助力歌手演唱歌單如下：（排名不分先後）：
- 馮熙燮Ryan、王灝兒JW《逃生門》
- 蕭凱恩Michelle、糖妹《我的驕傲》
- 張津銘、莊錠欣Elkie《我的回憶不是我的》
- 甄敏芳Jenny、吳業坤《原來只因深愛著》
- 林潔心Bibi、小肥《我們什麼都不是》
- 司徒泆Haru、Xix《火熱動感La La La》。
- 今集五位評審（排名不分先後）繼續是：舒文、陳奐仁（Hanjin）、郭偉亮（Eric Kwok）、雷有輝（Patrick Lui）及周錫漢（Randy）會進行評分。
《聲秀》「歌手助力戰」賽制今回合將淘汰3人：
今個回合最低分的5位學員將落入危險區，至於最終邊3位學員被淘汰，除了由5位主評判決定外，將有10位由製作組特別邀請的KOL組成的評審團來進行投票。主評審每人有兩票，而KOL則每人有一票，投選最值得可以留低的學員。而票數最低的3位學員將會離開《聲秀》舞台。馮熙燮Ryan、王灝兒JW《逃生門》第一組登場！
王灝兒JW神助攻反被寸爆變Auntie
另一亮點則是蘇永康組的「魔王」馮熙燮Ryan，邀得偶像《聲夢傳奇》導師王灝兒（JW）攜手演繹《逃生門》。Ryan充滿感情的靚聲，配上JW的完美和音作神助攻，演出贏得評審一致好評，周錫漢更激讚是「perfect performance」，雷有輝亦表示：「我覺得今日你搵到真係由Ryan自己心入面唱出嚟嘅心聲。」原來Ryan是JW的忠實粉絲，更透露自己第一隻花錢買的唱片就是JW的專輯，他更趁機向偶像索取簽名，並禮貌地問：「可唔可以叫你姐姐呀？」JW聞言即自嘲幸好不是被叫姨姨：「都好似好過姨姨嘅。」沒想到這個玩笑竟被評審郭偉亮（Eric Kwok）拿來開玩笑，直接稱呼JW為「Auntie JW」，場面十分搞笑。
