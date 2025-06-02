JW王灝兒孖神祕混血男北上行商場 全程春風滿面疑有新戀情曝光
JW 王灝兒 與神秘男同行惹網民熱議
最近，有網民在小紅書上分享了在中山一個商場中，偶遇JW和一位神祕男子的照片。照片中JW素顏上陣，而且全身穿著黑衫黑裙，看起來相當低調。她與神祕男子在商場中同行，雖然二人之間沒有親密舉動，但從他們滿面春風的表情，以及同樣翹埋雙手的一致動作來看，二人的關係似乎不淺。
之前分享坐董事會包廂睇英超球賽
JW與拍拖近7年的前男友葉韋彤（Tarzan）分手後，已保持單身長達一年時間，她的粉絲們都希望她能找到新的伴侶。她早前更在社交網上分享自己坐董事會包廂（Director’s Box）欣賞英超球賽的短片，顯示出她的生活依然富裕，引起網民熱烈討論，紛紛猜測她是否已開始新戀情，甚至有人猜測她是否再次成功釣得金龜。
撇破產富二代後生活更富貴 踢千元膠拖風騷曬豪宅
據悉JW在去年分手後，即擲950萬購入春暉道大坑台一個單位，進駐渣甸山豪宅區。該單位實用面積567平方呎，呎價16,755元，2房間隔。根據土地註冊處資料顯示，登記買家為王灝兒，以首置身份買樓，故只需支付32萬元印花稅。早前她在社交網開箱兩對合共逾千元拖鞋，同時令其豪宅曝光。
興奮曬近千元膠拖洩豪宅內部超高樓底
近日JW不時在其豪宅拍片，最新一段片可見，她買了兩對由知名藝術家村上隆 Takashi Murakami 創立的全新鞋履品牌「Ohana Hatake」膠拖鞋，分別價值120美元（約932港幣）及70美元（約544港幣），她更興奮得即時著上，展示騷給大家看。
片中還 可以見到JW的豪宅擁有超高樓底，飯廳設有一張長型飯枱，更擺放了不同的藝術品和模型玩具，客廳亦相當寬敝，環境舒適。
JW曾以歌力撐破產男友 暗示不離不棄
前卓悅太子爺葉韋彤（Tarzan）和母親鍾佩雲在2023年2月被法庭頒令破產，當日JW曾推出歌曲《陪你》隔空力撐，其中歌詞提到：「在窘境我會 陪你休閒 每天 每天 如實在挖苦之際盛讚 別太多 就這麼 你你我我最簡單」、「想你快樂就夠了 跟你快樂就夠了」，似在暗示會對男友不離不棄。不過到去年6月，JW突然宣布兩人已分手，6年情正式玩完。