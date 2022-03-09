王祖藍開全新清淡節目《有個姊妹叫祖藍》 夫妻檔訪問北上藝人生活
王祖藍去年應曾志偉之邀任無綫首席創意官，早前卻傳出王祖藍不滿鍾嘉欣失落視后，以及不滿曾志偉突然加插農夫C君主理J2台，王祖藍因而同高層們鬧翻，1月尾名為帶隊北上交流，實為另謀發展﹗幾日後TVB內部發出通告公布王祖藍被委任為數碼內容部主管﹗「升職」安撫奏效，近日還在內地的王祖藍密鑼緊鼓製作全新清淡節目《有個姊妹叫祖藍》，以訪問北上藝人﹗
王祖藍訪問「思香病」港星
王祖藍身在內地，正為全新節目《有個姊妹叫祖藍》製作當中，由於全球疫情仍然反覆，內地和香港尚未通關，不少藝人在疫情前頻繁中港兩邊走，但疫情期間兩地均要接受隔離措施，有不少香港藝人為了工作，索性移居內地，王祖藍的全新節目就是去訪問這些患上「思香病」的港星﹗
王祖藍炮製港式驚喜
王祖藍得悉這一班北上港星思念香港的人、情、事，所以親自到訪這批港星好友，在內地相聚，大談彼此友誼，瞭解他們在內地的生活，同時，王祖藍亦會為好友度身訂造「港式驚喜」，以解他們的思香之情。
王祖藍孖李亞男炮製港式美食
王祖藍仲會帶埋老婆李亞男夫妻檔拍攝，與久未回港的香港藝人敍舊，更會到訪嘉賓的內地居所﹗除了訪談，王祖藍同李亞男更會炮製港式美食，以慰這班思香病的藝人﹗每集王祖藍會為嘉賓炮製港式驚喜，包括煮一頓港式小菜，一起唱廣東話K，為嘉賓送上香港手信，甚至為他們帶來香港親友的神秘禮物，大玩煽情feel﹗《有個姊妹叫祖藍》據知將會在四、五月播放，一共八集，在翡翠台播出。
王祖藍狂剝人情卡 嘉賓陣容勁
王祖藍在娛樂圈多年，廣交朋友，加上是他以高層身份主理的節目，定必碌盡人情卡，嘉賓陣容有番咁上下﹗近年移居內地的蔡少芬、孫耀威和陳浩民等，好大機會成為嘉賓﹗
蔡少芬一家五口移居內地
蔡少芬憑《後宮甄嬛傳》成功打入內地市場，老公張晉本身是內地人，近年兩公婆不時夫妻檔在內地拍真人騷、直播帶貨、綜藝節目等，工作接唔停，一家五口已舉家移居內地，子女則就讀內地國際學校﹗蔡少芬同王祖藍好老友，老友到傳過緋聞，其實二人同為基督徒，一直係好好的朋友﹗
孫耀威夫婦移居上海 年多無見家人
孫耀威2020年和太太陳美詩移居上海，去年已超過一年無見過家人，孫母因太掛念兒子而獨自飛上海見兒媳﹗孫耀威夫婦同王祖藍夫婦都好熟，之前陳美詩在內地搞生日會，李亞男、蔡少芬都有出席﹗