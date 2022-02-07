王祖藍傳為鍾嘉欣與女高層吵大鑊 招兵北上另謀發展
王祖藍去年應曾志偉邀請出任無綫首席創意官，沒料到才一年已做到意興闌珊！近日有傳祖藍因鍾嘉欣失視后一事，與高層曾勵珍及樂易玲吵大鑊，之後他更索性轉移陣地，拉隊北上另謀發展。
文；東方新地 ｜圖：[email protected]王祖藍、新傳媒圖片庫、TVB《思家大戰》截圖
突然離港帶隊北上
去年曾志偉重返無綫當高層，即招攬一班舊將戰友「回巢」協助大改革，而王祖藍亦應志偉邀請出任無綫首席創意官一職，協助綜藝及娛樂節目發展，期間他打造《開心大綜藝》、《好聲好戲》、《識貨》、《日日媽媽聲》、《麻雀鬥室三決一》、《思家大戰》和《尋人記》等多個節目都反應不俗。不過上月中祖藍突然離港，帶同王浩信、張振朗、高海寧等人前往內地交流，即惹來他意興闌珊，想轉移陣地揣測。
傳與珍姐樂易玲吵大鑊
近日有報道指王祖藍因為鍾嘉欣爭視后一事，與兩位高層曾勵珍及樂易玲吵大鑊，有傳事件起因是祖藍看見鍾嘉欣在《星空下的仁醫》的演技備受讚賞，更獲網民一致推舉為「民選視后」，於是祖藍以大獎利誘，極力游說嘉欣從加拿大返港出席頒獎禮。不過，曾勵珍和樂易玲卻持不同意見，報道又稱有人阻撓由舊將杜之克拍板開拍的《星空下的仁醫》劇捧走視后及最佳劇集兩項大獎，令祖藍與兩位女高層在公司吵大鑊，爭執事件更在公司內部瘋傳。之後鍾嘉欣失落視后，而王祖藍亦感覺無癮，所以沒有出席當晚頒獎禮。而祖藍亦索性轉移陣地為免「困獸鬥」，帶隊北上發展試水溫。有指祖藍有意向即將約滿無綫及邵氏旗下的藝人招手，計劃做埋代理人為他們接洽內地工作，另闢陣地。