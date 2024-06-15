王祖藍住2億豪宅竟揸15萬國產電動車買餸 零架子極貼地

現年44歲的王祖藍近年北上發展，以其幽默風趣和多才多藝聞名，成為內地綜藝節目的常客，人氣急升。近年更積極做直播帶貨，身家暴漲的祖藍更被發現先後在大埔購入多個物業，總市值逾2億元！不過日前有網民卻在街頭捕獲揸車買餸的他，打扮非常貼地，又大方打招呼好親民，再望真啲佢仲揸住架平價國產電動車，引發網民熱議！
王祖藍住過2億豪宅 竟揸15萬國產電動車買餸
王祖藍在香港擁有價值超過兩億元的多個豪宅物業，其中自住的豪宅更是價值連城，擁有無敵海景，可謂富可敵國。近日有網民在大埔偶遇王祖藍，他竟然駕駛一輛僅值約15萬港元的國產電動車。片中所見，他駕駛的是一架黃色五菱晴空Air EV，有兩座同四座版，在內地售價5.78萬至6.98萬人民幣不等，據知在香港只有四座頂級版，售價約15萬港元。
王祖藍大方大招呼零架子 車版「HANDELA」致敬自己？
據目擊者描述，王祖藍當天在大埔買完餸後，準備駕車離開。當他發現有網民拍攝時，他沒有避讓，反而是態度開朗地向網民揮手打招呼，展現了他一貫的親民和友好形象。這位網民還注意到，王祖藍的電動車車牌名稱「HANDELA」，這似乎是致敬他早年在TVB節目《荃加福祿壽》中扮演的角色「Handelababy」。
網友熱議王祖藍不隨波逐流
這次偶遇事件迅速在社交媒體上引發了熱烈討論。許多網友對王祖藍選擇駕駛國產電動車表示讚賞，認為這不僅體現了他對環保的支持，也顯示出他不隨波逐流，敢於做自己的真實性格。而這種選擇也讓人重新審視公眾人物在私生活中的環保責任和公眾形象的一致性。
TVB（無綫）繼日前傳出總經理曾志偉疑辭職，有關方面TVB已作出澄清。而今日（24日）再傳出人事變動，曾空降出任高層職位「首席創意官」的王祖藍，效力TVB多年，被發現消失於官網的藝人頁面疑似已正式離巢。
王祖藍家中花園親子樂種菜 億萬豪宅意外曝光
近年主力於內地發展的王祖藍，成為內地綜藝節目的當紅炸子雞，身價暴漲的王祖藍更先後掃入一堆「磚頭」。王祖藍大部分時間於內地工作，太太李亞男更嫁雞隨雞，同時亦不想錯過女兒成長，所以決定將一家四口搬到內地定居，並且大手購入過億的上海豪宅。不時與李亞男在社交網分享一家四口的生活短片，近期一段親子種菜樂更意外令大宅環境曝光。
王祖藍億萬豪宅有三層樓高
剛到暑假，王祖藍為了兩女兒直接將豪宅後花園打造成小型水上樂園。另外，早前更公開豪宅有三層樓高，透露三樓會用作開會用途。短片中，王祖藍盡顯慈父一面，對兩女兒非常愛錫，又充滿耐性，難怪他早前都在節目提及過，他不想錯過小朋友成長，有想過成為全職爸爸。
為兩女兒設立獨立玩樂空間，房間裡仲擺放滑梯。
亦都有多次公開廚房空間，與網民分享食譜。