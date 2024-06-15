王祖藍住2億豪宅竟揸15萬國產電動車買餸 零架子極貼地

現年44歲的王祖藍近年北上發展，以其幽默風趣和多才多藝聞名，成為內地綜藝節目的常客，人氣急升。近年更積極做直播帶貨，身家暴漲的祖藍更被發現先後在大埔購入多個物業，總市值逾2億元！不過日前有網民卻在街頭捕獲揸車買餸的他，打扮非常貼地，又大方打招呼好親民，再望真啲佢仲揸住架平價國產電動車，引發網民熱議！

