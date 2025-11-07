玲玲師傅上周神預測！｜王者榮耀決賽前再開盤 拆解成都AG重慶狼隊宿命結局？

萬眾期待的《王者榮耀》KPL年度總決賽明日（8日）在北京鳥巢震撼上演，由去年冠軍成都AG超玩會對決宿敵重慶狼隊，戰況一觸即發！全城焦點竟落在玄學家麥玲玲師傅身上，皆因她上周成功預測賽果，今次再度「開盤」分析兩隊宿命，究竟是成都AG能再下一城，還是重慶狼隊能成功復仇？