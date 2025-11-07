玲玲師傅上周神預測！｜王者榮耀決賽前再開盤 拆解成都AG重慶狼隊宿命結局？
明日決賽上演去年翻版戰 7,000萬獎金誰屬
《王者榮耀》KPL年度總決賽明日在北京國家體育場（鳥巢）舉行，是次為內地首次在鳥巢舉辦移動電競賽事，場面盛大。決賽戲碼更是去年翻版，由成都AG超玩會硬撼重慶狼隊，兩隊將以7戰4勝制（BO7）爭奪總冠軍寶座。賽事總獎金高達7,000萬人民幣，冠軍隊伍可獨得2,000萬，亞軍亦有1,000萬，絕對是榮譽與財富之戰。大會更請來歌星韓紅及《王者榮耀》品牌代言人周深擔任表演嘉賓，為激烈賽事錦上添花，預計將掀起全晚高潮。
玲玲師傅玄學拆解 成功預測「地主魔咒」
在明日開賽前，大會特設暖場派對節目，並再次邀請麥玲玲師傅坐鎮。玲玲師傅上星期從玄學角度分析賽事，竟成功預測主隊TES因「地主魔咒」而落敗，其神準預測令全網嘩然，不少電競迷都對她另眼相看。今次玲玲師傅再度登場，為這場宿命對決進行賽前分析，她的預測隨時影響網民的「投注」方向，令這場電競決賽增添了無比的神秘感與話題性，究竟她的玄學分析會否再次應驗，成為網民熱議焦點。
2024總決賽翻版 成都AG超玩會4:2擊敗重慶狼隊
成都AG超玩會與重慶狼隊的恩怨情仇可謂源遠流長，兩隊是電競界的宿敵。回帶到去年的總決賽，當時成都AG超玩會以4︰2的成績擊敗重慶狼隊，成功捧起冠軍獎盃，隊中選手長生更同時當選最有價值選手（MVP），威盡全場。踏入2025年，成都AG超玩會氣勢如虹，以全勝姿態再次晉級，並創下連續9屆打入總決賽的驚人紀錄。今次冤家路窄再度碰頭，究竟是成都AG能延續強勢，還是重慶狼隊能一雪前恥，成為明日賽事最大看點。
網民熱議信玄學定實力 「玲玲師傅係最大亮點」
玲玲師傅的加入，令網民對賽事的討論出現兩極化。不少網民都表示期待她的「燈神」之力，紛紛留言洗版：「信師傅，燈死對家！」、「上個禮拜跟師傅買，贏咗！」、「玲玲師傅先係MVP！」、「今次決賽最大亮點就係玲玲師傅」。不過，亦有大批忠實電競迷認為應專注於選手實力：「電競都講玄學？睇選手狀態啦」、「AG今年咁勁，唔使睇都知道結果」、「狼隊加油，用實力打破宿命！」。玄學與實力的對決，意外成為賽前最火爆的話題。