王菲梁朝偉連環中招肖像遭移花接木 劉嘉玲霸氣護夫質問淘寶

樂壇天后王菲和影帝梁朝偉今日同時遭遇肖像侵權事件，前者被移花接木宣傳西藏戶外用品店，後者則被盜用推銷保健品。劉嘉玲霸氣護夫，在微博直接點名質問淘寶天貓，質疑這種嚴重侵權行為是否屬於平台的市場營銷策略。兩宗事件均涉及內地網購平台，再次引發公眾對明星肖像權保護的關注。