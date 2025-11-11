王菲梁朝偉連環中招肖像遭移花接木 劉嘉玲霸氣護夫質問淘寶
樂壇天后王菲和影帝梁朝偉今日同時遭遇肖像侵權事件，前者被移花接木宣傳西藏戶外用品店，後者則被盜用推銷保健品。劉嘉玲霸氣護夫，在微博直接點名質問淘寶天貓，質疑這種嚴重侵權行為是否屬於平台的市場營銷策略。兩宗事件均涉及內地網購平台，再次引發公眾對明星肖像權保護的關注。
劉嘉玲微博護夫 直接質問淘寶天貓
劉嘉玲今日在微博發帖，直指某淘寶店擅自使用梁朝偉的肖像宣傳保健品，涉嫌欺騙消費者，並附上商品頁面截圖作為證據。她在帖文中霸氣質問：「這麽嚴重的侵權，是你們的市場營銷策略嗎？」直接點名淘寶及天貓，要求平台正視侵權問題。涉事網店客服聲稱因「贊助了節目」獲得肖像使用權，正跟節目組溝通，最終該店於下午3時將梁朝偉的宣傳相下架。
王菲經理人發嚴正聲明 保留法律追究權利
王菲經理人陳家瑛今日發出嚴正聲明，指近日發現在多個社群媒體平台上，廣泛傳播一張經過篡改的王菲照片。聲明指出：「該照片將王菲女士肖像移至他人身體之上，並用於製作印有『Topsky』標識的實體宣傳海報，並在西藏自治區數家名為『Topsky遠行客戶外用品』的門店中進行展示。」經理人公司強調王菲從未與該品牌存在合作或代言關係，並表示：「本司將依法採取一切必要法律措施，堅決維護王菲女士的合法權益，並追究所有涉及侵權、虛假宣傳及非法利用王菲女士姓名與肖像牟利者的法律責任。」
移花接木技術氾濫 西藏門店公然展示偽廣告
王菲被移花接木的照片不僅在網上流傳，更被製作成實體宣傳海報，在西藏自治區多家「Topsky遠行客戶外用品」門店中公然展示。這種將明星頭像移植到他人身體上的技術，令消費者誤以為王菲真的為該品牌代言。經理人公司呼籲公眾及媒體提高警惕，切勿輕信或傳播此類虛假及誤導性信息，強調會採取法律行動維護藝人權益。
網民力撐維權行動 促平台加強監管
網民對兩宗侵權事件反應激烈，紛紛留言支持藝人維權。有網民表示：「抵制侵權行為，請消費者謹慎甄別」、「離譜，這天貓不得管制」、「支持維權」。不少網民認為內地網購平台應該加強對商家的監管，防止類似侵權事件再次發生。也有網民提醒消費者要做精明消費者，在網購時要小心被騙，特別是看到明星代言的產品時要格外留意真偽。
