藝人王賢誌同名男子申請破產引發關注 被財務公司追討呢個數！

近日，一名與著名藝人王賢誌（Vinci）同名的男子於高等法院提出破產申請，引起了公眾的廣泛關注。該名男子聲稱的住址與Vinci相同，位於大角咀海泓道1號帝峯·皇殿。此事曝光後，多家媒體嘗試聯繫Vinci本人，但均未獲得回應。「及時雨信貸」公司於上周四（12日）向區域法院提出訴訟，追討Vinci所欠的293萬餘元債務。

