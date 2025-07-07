王青霞刑滿出獄即被遞解出境 李龍基捧60枝玫瑰花迎接 激動交代最新安排
王青霞出獄即被遞解出境 李龍基激動交代最新安排
等待近一小時後，王青霞終於現身，李龍基激動大喊「老婆！老婆！」，兩人當場深情相擁，現場氣氛感人。李龍基受訪時難掩興奮，直言：「非常開心！等咗好耐，終於等到佢出嚟！」，談到之後有何打算，基哥表示會先帶未婚妻去吃喜歡的美食，幫她打扮一番，至於王青霞見到傳媒時面容憔悴，全程幾乎沒有發表言論。
律師處理手續延遲深圳苦候消息
李龍基今早（7月7日）透露突然收到消息，妻子已於香港出獄，他帶點擔憂表示她已經出獄(香港)，但好似中國這邊有事，不知道什麼！我只在等律師電話。律師告知需處理一些手續，但需數小時，具體內容未明，令李龍基在深圳等愛人到來時勁焦急。
李龍基多次公開表示，即使經歷風雨，仍會堅持與王青霞走下去。今次親自接迎，展現對愛情的堅定承諾。兩人未來或會在內地展開新生活，繼續攜手同行。
婚禮計劃簡約溫馨 婚戒用「平價貨」取代
早前談及未婚妻王青霞（Chris）7月出獄後的婚事，基哥表示將立即帶她註冊結婚。被問及是否準備婚戒，他笑說：「唔使，搵條橡筋箍住就得，我哋講心，不過都會留意吓。」基哥透露，婚禮將以簡單方式進行，會封利是給未來岳父岳母，基哥又講到3大必做緊要事，拜訪時會穿西裝、不染髮，仲有帶一打西餅作為見面禮。
李龍基大爆未必會送花
基哥又表示未必會送花，因覺得太老土，但會考慮影結婚相，會盡量完成世俗該做的事。對於是否準備火盤及碌柚葉等傳統習俗，他坦言尚未考慮，但認為是個不錯的建議。
未婚妻未來志向曝光
基哥分享，Chris事業心強且熱愛小朋友，出獄後可能從事教育相關工作，展現積極人生態度。他對未來婚姻生活充滿期待，展現對未婚妻的信任與支持。
網民熱議：會唔會外父外母，又是細細個聽基哥唱歌
對於基哥與Chris的婚訊，網民反應熱烈，留言充滿調侃：「會唔會外父外母，又是細細個聽基哥唱歌」、「已準備好被提款啦」、「基哥係咪老過外父？」、「做得個女人個老豆個老豆」。
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