玩爆你個腎｜COLLAR被玩謝Ivy、Day爆喊 二五女竟然係佢哋
《玩爆你個腎》扮麻煩客戶整蠱COLLAR
這集《玩爆你個腎》標題係「KB・西人・惡女人・COLLAR 呢舖點樣忍」，裝作邀請Collar拍攝意大利文化節宣傳片，乘機作出大整蠱，其中西人係扮演文化節負責人的真意大利人Marco，惡女人就係指由阿Big扮演Mean爆廣告公司agency。此外仲有真正的廣告導演Heison、剛為Collar拍完寶礦力廣告的攝影師Quinton等扮演製作單位，再加埋一班Collar御用化妝師，實行全方位包圍被整蠱的6位Collar成員Day、Ivy、Candy（王家晴）、Marf（邱彥筒）、Winka（陳泳伽）、SoChing（蘇芷晴），而剩下的兩位成員阿Gao（沈貞巧）同芯駖，就係被KB收買的「二五女」！
Gao、芯駖估中Winka反應最大
Gao事前話抱住一個好輕鬆愉快嘅心情，因為好緊作就變得好造作，所以要盡量自然，芯駖就話覺得好似做咗虧心事咁，唔係好瞓得著覺。Wing就話自己冇咩Setting，因為驚被發現，所以只能當係平時接Job一樣，唔會特登去加鹽加醋，令件事因為變得更複雜而穿煲。Gao預估Winka反應會最大，因為Winka性格上比較唔會吞聲忍氣，而芯駖亦同樣估係Winka會出聲，因為她認為Winka一向都好care佢哋嘅感受，見佢哋有委屈一定會出聲，此外她又估Marf同樣會出聲，因為她也是一個好care人感受嘅人。而Wing就估Candy，因為覺得她比較敏感，會feel到有啲嘢！
Marf率先被嫌棄紋身
拍攝一開始分為四組，每組都要唸出一句意大利文對白，她們都以為這些是宣傳文化節的對白，不過原來真正意思係：「我哋好蠢好易比人呃」、「我哋平時最鍾意放屁」、「我哋有好嚴重臭狐」等。首先進行拍攝的是Day和Winka，第二組是Candy和Ivy，第三組是Marf和SoChing，第四組就是Gao和芯駖。這時Big就開始對她們提出多種無理要求，包括行出來拉扯Marf，話要用SoChing的手臂去遮掩Marf的紋身，原來「二五女」芯駖早就教路話要有推撞先會令她們覺得難堪。到意大利人Marco出現，4組人更要重拍全部鏡頭。
Ivy被批跳舞唔齊
之後阿Big又先後寸爆阿Day和Candy表情和動作等做得唔啱，令Winka忍不住話：「我依家好燥底！」而聽到阿Big用「前嗰個」、「後面嗰個」、「中間分界嗰個」等稱呼來喝令她們，亦令Candy對隊友表示感到不受尊重。不過重點在後面跳舞一幕，Big特別點出Ivy，要她看著其他七人跳舞，然後批評：「佢哋依家跳得好，係因為冇咗你，你勁甩晒囉！」Wing即刻話佢咁樣好唔respect，Marf亦出聲護航指：「我哋Collar係八個人㗎嘛！」芯駖就表示她們平時會有較多時間排舞。
Ivy被整喊Winka爆Seed
休息時間，KB仲計劃緊後續整蠱步驟時，Ivy已經開始忍唔住喊，Winka亦跟住眼濕濕地狂呻：「我哋做得唔好係可以講嘅，唔齊，再跳，表情唔好可以再拍，OK，但係唔係咁樣抽一個人出嚟話畀我哋知，佢跳得唔好點點點囉！因為我哋做呢件事嘅時候，係冇講過我哋要排舞，仲要係我哋冇一個有鏡嘅地方排舞。」又指阿Big連她們的名字都唔記得，好唔尊重人。之後Day都忍唔住喊，Marf即攬住她作出安撫。
Winka指被人身攻擊
這時「二五女」芯駖趁機開口：「我想問呢個Job，我哋係咪一定要做？我唔稀罕呢啲錢，佢完完全全冇尊重，係侮辱緊我哋，我覺得我做唔到落去。」Winka亦嬲爆說：「我覺得去到一個位係人身攻擊嘅時候，覺得唔好囉，大家都係講道理嘅人，咁大個，唔係話你活得耐啲，食鹽多過你食米，嗰啲所謂道理，你唔係咁講丫嘛！」最後Wing下決定帶領Collar眾成員棄Job走人，這時「客戶」Marco突然和KB一同除衫跳舞，嚇到Winka喊住問佢哋：「做咩嘢呀？」跟著才對她們說出被玩的真相，令Collar全員崩潰，一齊痛打KB。
網友擔心KB人身安全
Collar其後在官方IG限時動態中，表示CollarR被爆完從此懷疑人生，並Hashtag「每次開工都問係咪爆腎」、「最好戲其實係IMAGETEAM而不是經理人」、「成就COLLAR夢想」。有不少網友睇完之後都話好擔心KB的人身安全，又對KB話「你大鑊啦」、「睇路呀」等等，連Collar社交網的小編都對KB作出溫馨提示，話：「你一次過玩8個女仔，你無斷氣已經好好。條片出街後，要保重身體！祝福你。」不過Wing就為KB辯護說：「呢個節目贏家係我地幕後團隊同COLLAR，因為有經歷先會更團結，我有被COLLAR每一位感動到。」
即睇情義兩難全之玩爆你個腎 | 第31回 “KB 西人 惡女人・COLLAR 呢舖點樣忍”
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