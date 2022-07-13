玩爆你個腎｜Collar被玩謝Ivy、Day爆喊 二五女竟然係佢哋

由KB（李健宏）主持的網上整蠱節目《情義兩難全之玩爆你個腎》最新一集好大膽，竟然搵來人氣女團Collar作為整蠱對象，仲事先收買了兩位Collar成員以及她們的經理人Wing（戴穎）做「二五女」，結果搞喊Ivy（蘇雅琳）同阿Day（許軼），令Collar全員崩潰，事後Collar小編都話要祝福KB保重身體！