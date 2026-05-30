玫瑰戰爭｜傅嘉莉喪扯陳自瑤頭髮！楊茜堯林夏薇淚之對決勁心寒
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TVB晒冷式王牌劇集《玫瑰戰爭》卡士極度震撼，集合3大視帝2大視后，最新宣傳片更揭露連場女人激鬥！當中傅嘉莉「暴走式」喪扯陳自瑤頭髮兼怒摑，場面激烈；而兩大視后楊茜堯與林夏薇更上演「淚之對決」，戲勢逼人，一場圍繞女人之間的復仇戰爭即將引爆！
傅嘉莉暴走式毆鬥 怒摑陳自瑤再刀指林夏薇
在《玫瑰戰爭》的宣傳片中，一眾花旦的「暴走式毆鬥」絕對是焦點所在，當中以傅嘉莉的演出最為兇狠。畫面所見，傅嘉莉情緒失控，發狂一樣喪扯陳自瑤的頭髮，更出手怒摑對方，兩人鬥得你死我活。另一邊廂，她又手持利刀指向林夏薇，眼神充滿殺氣，預告了劇中錯綜複雜的女人鬥爭，激烈程度令人咋舌。
楊茜堯林夏薇上演淚之對決 兩大視后惡鬥升級
作為劇集核心，兩大視后楊茜堯與林夏薇的對手戲更是充滿張力。繼《黑色月光》後，楊茜堯再度踏上復仇之路，與冧莊演奸角的林夏薇展開惡鬥。宣傳片中一幕「淚之對決」尤其矚目，兩人含淚對峙，「戲」勢逼人，眼神交鋒充滿恨意，令人不寒而慄。觀眾都非常期待兩位好戲之人在《玫瑰戰爭》中，將會拼發出比以往更激烈的火花。
3帝2后鑽石陣容 楊茜堯為友復仇設局挑動四女互撕
《玫瑰戰爭》卡士堪稱鑽石級，雲集陳豪、陳展鵬、馬國明3大視帝，以及楊茜堯、林夏薇2大視后，還有姚子羚、陳自瑤、傅嘉莉等。故事講述影后關子盈「自殺」七年後，其摯友夏無雙（楊茜堯飾）意外得到她的日記，決心為好友之死追查真相。她以一封信拉開序幕，並藉著合拍電影為契機，設局挑動當年背叛好友的四位「好姐妹」黎綺雲、藍鳳儀、梁菲雅、林安安，令她們互相撕殺，誓要找出真兇。
網民狠批畫面太激：「女人鬥爭恐怖過鬼片！」
宣傳片曝光後，網民對劇中激烈的女性鬥爭場面反應兩極，但一致認為極具追看性。
「扯頭髮、互摑、刀仔拮大髀？呢套劇啲女人癲㗎！」
「傅嘉莉同陳自瑤打得好真，睇見都痛。」
「楊茜堯同林夏薇個眼神對決，雞皮都起哂！」
「女人鬥爭真係恐怖過鬼片，好想知邊個係真兇。」
「卡士勁到咁，TVB今年套台慶劇就係佢啦？」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期