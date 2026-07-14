17直播長腿琦琦首部寫真開賣！福利率先看 曾登Sogo巨型廣告板

17直播美女主播Suki琦琦（劉殷琦）趁暑假書展推出首部個人寫真集《琦間限定》，以「完美女友」概念大派福利。這位擁有1.7萬IG粉絲的親民主播，今年初更曾登上Sogo巨型廣告看板，人氣急升之勢不容忽視。