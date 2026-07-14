17直播長腿琦琦首部寫真開賣！福利率先看 曾登Sogo巨型廣告板

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17直播美女主播Suki琦琦（劉殷琦）趁暑假書展推出首部個人寫真集《琦間限定》，以「完美女友」概念大派福利。這位擁有1.7萬IG粉絲的親民主播，今年初更曾登上Sogo巨型廣告看板，人氣急升之勢不容忽視。

琦琦寫真集《琦間限定》主打多場景拍拖體驗

琦琦在直播界有不少知名度，曾獲單月三千萬平台幣成績！而寫真《琦間限定》全書共92頁，以「與琦琦共享拍拖時光」為主題，涵蓋沙灘戲水、閨房談情、郊外散步及度假屋放電等多個場景。寫真集同步發售限量Cheki、立牌、海報及肖像水杯等周邊產品，務求讓粉絲全方位感受琦琦的魅力。琦琦本人以Bling Bling大眼睛及纖幼長腿見稱，加上直播時親民愛笑的風格，令不少粉絲對這本寫真集期待已久。

琦琦自嘲又開朗又易氹食個飯糰就搞掂

琦琦在宣傳中以輕鬆幽默的方式介紹自己，自稱「又開朗又易氹，食個飯糰就搞掂」，盡顯其鄰家女孩的親和力。她的MBTI性格類型為ESFJ，屬於外向熱情型人格，與她在直播中展現的活潑形象完全吻合。對於首次推出個人寫真集，琦琦表現得既興奮又緊張，希望粉絲能透過寫真集中那雙「會說話的靈動大眼睛」，感受到她最真實的一面。

2025年登上Sogo巨型廣告板成生涯驚喜

琦琦在2025年曾經歷一件令她至今難忘的事——自己的樣子竟然出現在Sogo巨型廣告看板上。她坦言從來沒有想過人生可以達到這個里程碑，形容當時的心情是完全驚訝！

網民：又有新索女寫真派福利

有粉絲留言表示「終於等到琦琦出寫真」，亦有網民對其「天使臉孔加魔鬼身材」的組合大表讚嘆。

📸今年暑假，我哋網上平台巧鬆啲將聯乘幾位不同風格的美女推出寫真集以及周邊產品🥰拍下一系列美照，令本身已經熱辣辣嘅夏天變得更加Hot🔥青春、清純、誘惑、大尺、高顏值.jpg/raw
17直播美女主播Suki琦琦（劉殷琦）趁暑假書展推出首部個人寫真集《琦間限定》（圖片來源：IG@suki__kiki）
這個誰拍的 愛了愛了🤩🤩🤩#imax2023.jpg/raw
長腿不得了！（圖片來源：IG@suki__kiki）
📸我出寫真喇❤️同大家宣佈一個喜訊，我將會推出個人寫真集！係我第一本個人寫真，入邊有超多造型全部我都好中意，希望帶到俾大家幸福溫暖嘅感覺！🤗🤗預售詳情日內 (1).png/raw
琦琦在直播界有不少知名度，曾獲單月三千萬平台幣成績！（圖片來源：IG@suki__kiki）
📸我出寫真喇❤️同大家宣佈一個喜訊，我將會推出個人寫真集！係我第一本個人寫真，入邊有超多造型全部我都好中意，希望帶到俾大家幸福溫暖嘅感覺！🤗🤗預售詳情日內公.png/raw
有粉絲留言表示「終於等到琦琦出寫真」，亦有網民對其「天使臉孔加魔鬼身材」的組合大表讚嘆。（圖片來源：IG@suki__kiki）
準備降溫？？？🤭🤭🤭.jpg/raw
（圖片來源：IG@suki__kiki）
有冇一刻，你曾經諗過你同架車，係咪命中注定會遇上？喺呢個城市，人人都有佢嘅夢想但人愈大，生活愈迫—壓力、責任、感情、現實……好多時你會慢慢忘記，自己曾經點樣熱血.jpg/raw
靚女配名車（圖片來源：IG@suki__kiki）
-2025最癲事件-其實從來都冇諗過人生竟然可以上到sogo大電視我好記得呢個活動 好似臨跑前 一個鐘大家先決定去馬 如果唔係你哋我都唔會擁有呢一切🤍Btw Sogo Led真係好大好靚！.jpg/raw
琦琦在2025年曾經歷一件令她至今難忘的事——自己的樣子竟然出現在Sogo巨型廣告看板上。（圖片來源：IG@suki__kiki）

資料或影片來源：原文刊於新假期

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