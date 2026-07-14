17直播長腿琦琦首部寫真開賣！福利率先看 曾登Sogo巨型廣告板
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17直播美女主播Suki琦琦（劉殷琦）趁暑假書展推出首部個人寫真集《琦間限定》，以「完美女友」概念大派福利。這位擁有1.7萬IG粉絲的親民主播，今年初更曾登上Sogo巨型廣告看板，人氣急升之勢不容忽視。
琦琦寫真集《琦間限定》主打多場景拍拖體驗
琦琦在直播界有不少知名度，曾獲單月三千萬平台幣成績！而寫真《琦間限定》全書共92頁，以「與琦琦共享拍拖時光」為主題，涵蓋沙灘戲水、閨房談情、郊外散步及度假屋放電等多個場景。寫真集同步發售限量Cheki、立牌、海報及肖像水杯等周邊產品，務求讓粉絲全方位感受琦琦的魅力。琦琦本人以Bling Bling大眼睛及纖幼長腿見稱，加上直播時親民愛笑的風格，令不少粉絲對這本寫真集期待已久。
琦琦自嘲又開朗又易氹食個飯糰就搞掂
琦琦在宣傳中以輕鬆幽默的方式介紹自己，自稱「又開朗又易氹，食個飯糰就搞掂」，盡顯其鄰家女孩的親和力。她的MBTI性格類型為ESFJ，屬於外向熱情型人格，與她在直播中展現的活潑形象完全吻合。對於首次推出個人寫真集，琦琦表現得既興奮又緊張，希望粉絲能透過寫真集中那雙「會說話的靈動大眼睛」，感受到她最真實的一面。
2025年登上Sogo巨型廣告板成生涯驚喜
琦琦在2025年曾經歷一件令她至今難忘的事——自己的樣子竟然出現在Sogo巨型廣告看板上。她坦言從來沒有想過人生可以達到這個里程碑，形容當時的心情是完全驚訝！
網民：又有新索女寫真派福利
有粉絲留言表示「終於等到琦琦出寫真」，亦有網民對其「天使臉孔加魔鬼身材」的組合大表讚嘆。
資料或影片來源：原文刊於新假期