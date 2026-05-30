璀璨之城｜張智霖罕見演奸角！爆Seed凌辱高海寧畫面極震撼
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張智霖（Chilam）形象大突破！在TVB新劇《璀璨之城》中，Chilam罕有地飾演邪惡奸角，與吳卓羲上演兄弟惡鬥。在最新宣傳片中，他不但展現出平時難得一見的邪惡眼神，其中一幕更將高海寧掟落床盡情凌辱，畫面極盡震撼，徹底顛覆其「Cool魔」形象，新鮮感十足！
張智霖邪惡眼神盡現 將高海寧掟落床凌辱
《璀璨之城》最震撼的一幕，莫過於張智霖的黑化演出。為爭權沖昏頭腦的他，視弟弟吳卓羲為眼中釘，在宣傳片中多番展露邪惡眼神。其中一幕，他將身穿超貼身裙的高海寧一手掟落床，繼而進行凌辱，整個畫面充滿張力與壓迫感，極度衝擊眼球。Chilam這次的破格演繹，絕對是他演藝生涯的一大突破。
張智霖吳卓羲兄弟反目成仇 豪門上演殘酷鬥爭
劇集以豪門兄弟惡鬥為主軸，張智霖飾演的官孝賢與吳卓羲飾演的官孝君，是尚利鋒酒店集團的兩大勢力。孝賢一直視弟弟為眼中釘，在集團內明爭暗鬥。為了瓦解孝君的勢力，孝賢更不惜利用與檢控官洪海允（高海寧飾）的婚姻作為武器。在這個扭曲的豪門賽場中，野心被視為美德，鬥爭會被獎賞，兄弟二人將展開一場殘酷的權力遊戲。
高海寧張曦雯閨密變妯娌 為爭吳卓羲關係緊張
除了兄弟情仇，劇中的女人鬥爭亦相當有看頭。高海寧飾演的洪海允與張曦雯飾演的王雪瑩本是閨密，但雪瑩為了嫁入豪門，竟奪去海允當時的情人孝君（吳卓羲飾）。如今，海允嫁給孝賢，昔日閨密變成妯娌，加上她們都愛過同一個男人，關係極度緊張。張智霖的角色正正就是利用海允心中的仇恨，將她變成攻擊弟弟夫婦的利器。
網民期待張智霖黑化：「Cool魔變惡魔太有新鮮感！」
張智霖的奸角形象成功引爆網民熱議，紛紛表示極度期待。
「Chilam終於演奸角！Cool魔變惡魔太有新鮮感！」
「掟高海寧落床嗰下好震撼，好想睇佢有幾奸！」
「吳卓羲同張智霖做兄弟，仲要反目，呢條橋必睇。」
「高海寧同張曦雯爭仔，加埋豪門鬥爭，劇情肯定好狗血好刺激！」
「呢套劇啲卡士好吸引，又有姜大衞江美儀。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期