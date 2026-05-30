璀璨之城｜張智霖罕見演奸角！爆Seed凌辱高海寧畫面極震撼

張智霖（Chilam）形象大突破！在TVB新劇《璀璨之城》中，Chilam罕有地飾演邪惡奸角，與吳卓羲上演兄弟惡鬥。在最新宣傳片中，他不但展現出平時難得一見的邪惡眼神，其中一幕更將高海寧掟落床盡情凌辱，畫面極盡震撼，徹底顛覆其「Cool魔」形象，新鮮感十足！