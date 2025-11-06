《璀璨之城》澳門復工邵美琪突然消失 52歲視后火速頂替

無綫新劇《璀璨之城》近日在澳門復工拍攝，張智霖、吳卓羲、張曦雯及高海寧等主演齊集當地開工，吸引大批粉絲圍觀。不過網民發現演員名單出現重大變動，原定參演的邵美琪名字突然消失，換成52歲視后江美儀頂上，背後原因引起熱議。