《璀璨之城》澳門復工邵美琪突然消失 52歲視后火速頂替
無綫新劇《璀璨之城》近日在澳門復工拍攝，張智霖、吳卓羲、張曦雯及高海寧等主演齊集當地開工，吸引大批粉絲圍觀。不過網民發現演員名單出現重大變動，原定參演的邵美琪名字突然消失，換成52歲視后江美儀頂上，背後原因引起熱議。
《璀璨之城》澳門復工現場曝光
《璀璨之城》劇組近日現身澳門多個地標進行外景拍攝，一眾主演包括張智霖、吳卓羲、張曦雯及高海寧等人齊集當地開工。拍攝期間吸引不少途人及粉絲圍觀，現場相當熱鬧。該劇在9月初開鏡不久後便因劇本問題而停拍，直到11月才傳來復工消息，令粉絲期待已久。
邵美琪突然退出江美儀火速頂替
網民發現演員名單出現重大變動，原定參演的邵美琪名字竟然消失於劇中，換成最近少為TVB拍劇的視后江美儀。據了解，未知是否因為停拍延期，檔期未能配合新的拍攝日期，所以邵美琪無法繼續參與拍攝。江美儀的加入為劇集注入新元素，亦令觀眾對她的表現充滿期待。
江美儀2023年奪視后後足足兩年無劇拍終於開齋
現年52歲的江美儀在2023年憑《下流上車族》車太一角奪得「視后」殊榮，終於一圓多年來的夢想。她當時在台上哽咽說道：「我以為我唔係親生女唔會攞到呢個獎！」打破了多年來要簽做「親生仔女」先有獎攞的傳說。不過自從頒獎禮之後，未見江美儀獲安排拍攝新劇，疑似遭TVB冷待，今次參演《璀璨之城》可說是「足足兩年無劇拍終於開齋」。
網民熱議江美儀重返螢幕
江美儀加入《璀璨之城》的消息傳出後，網民紛紛留言表達意見。有支持者表示：「江美儀演技好好，終於有新劇睇！」、「視后應該要有更多機會拍劇」。亦有網民關注邵美琪的去向：「點解邵美琪唔拍？好可惜」、「希望江美儀可以有好表現」。不少觀眾期待江美儀在新劇中的演出，認為她的加入會為劇集帶來驚喜。
