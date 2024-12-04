瓊瑤逝世享年86歲 林心如悲痛回應 最後公開現身見古巨基父子

台灣著名作家及編劇瓊瑤於今日傳出噩耗，宣布其逝世，享年86歲。瓊瑤的逝世消息在文藝界引起了廣泛的震驚。她的文學生涯超過60年，創作了無數深受喜愛的愛情故事，其中包括膾炙人口的電視劇《還珠格格》和《情深深雨濛濛》。這些作品不僅在台灣，也在海外華人社區中產生了深遠的影響。

