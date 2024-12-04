瓊瑤逝世享年86歲 林心如悲痛回應 最後公開現身見古巨基父子
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台灣著名作家及編劇瓊瑤於今日傳出噩耗，宣布其逝世，享年86歲。瓊瑤的逝世消息在文藝界引起了廣泛的震驚。她的文學生涯超過60年，創作了無數深受喜愛的愛情故事，其中包括膾炙人口的電視劇《還珠格格》和《情深深雨濛濛》。這些作品不僅在台灣，也在海外華人社區中產生了深遠的影響。
影星林心如對瓊瑤逝世表示震驚
林心如因主演《還珠格格》而一炮而紅，對於瓊瑤的逝世感到非常震驚。她透過經理人向媒體表示：「發生太突然了，還在整理情緒中，無法回應。」這反映出瓊瑤在演藝圈內的深遠影響及人們對她的敬愛。
瓊瑤最後公開亮相 古巨基：阿姨說很期待看到這個小寶貝
瓊瑤最後一次公開亮相是在2023年8月，她出席了在台北小巨蛋舉行的《當那一首歌響起》創作60週年演唱會。這場盛大的演唱會特別邀請了多位歌手作為嘉賓，包括在《情深深雨濛濛》中飾演男主角何書桓的古巨基。古巨基當時表示：「必須把所有檔期調開，今晚必須要來」，他希望親自到現場感謝瓊瑤，因為他認為如果沒有瓊瑤的發掘，就不會有那麼多人認識到他的演技。古巨基當時在IG發文：
二十多年前，二十多歲的我，有幸能參與瓊瑤阿姨的戲劇。二十多年後的今晚，特別飛台灣來到小巨蛋《瓊瑤創作60周年演唱會》，為阿姨祝賀和演唱，感受特別深，特別的感動。
用漫長的60年埋首創作，創造那麼多的經典小說、影視和歌曲，陪伴了一代一代的青春。昨晚除了我，我還帶了家人一同前來，除了爸媽和太太之外，還有第一次見瓊瑤阿姨的Kuson古晋匡小朋友。疫情那兩年每逢過節，我都會讓Kuson錄個音或拍個視頻給阿姨，阿姨說很期待看到這個小寶貝。終於，昨晚在後台相聚了～Kuson還很乖給了阿姨一個大大的擁抱～
圖片來源：IG@leoku