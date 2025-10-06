甄妮FB點名力撐炎明熹 去年曾為Gigi發聲斥TVB「不厚道」
廣告
樂壇巨星「樂壇風紀」甄妮向來敢言，近日突然在社交平台發文，火力全開怒轟某位「編劇老人」，用詞極為犀利，事件迅速引爆網絡熱議！甄妮在帖文中力挺一位後輩，似乎對其近期遭遇深感不忿，更隔空送上鼓勵。
甄妮FB開火怒轟編劇老人
甄妮日前在Facebook專頁寫下「忍無可忍天怒 人怨 反」八個大字，明顯怒火中燒。她雖然沒有指名道姓，但矛頭直指一位「『知少少扮代表』嘅編劇老人」，怒斥對方心地惡毒，批評他一直看不起香港，毫無飲水思源之心。甄妮更不留情面地形容對方「唯一的生計就是 ：兩片唇+悪毒心腸」，直指此人「狗嘴吐不出象牙」，言辭之間充滿不屑，認為對方只是為了博取關注，刷存在感。
甄妮點名力撐炎明熹係人材
在同一篇帖文中，甄妮話鋒一轉，明確表達了對後輩炎明熹（Gigi）的支持。她寫道：「Gigi是個人材，沒人會反對！」似乎是為早前宣布自組公司而惹來閒言閒語的Gigi抱不平。甄妮更以長輩身份溫馨鼓勵：「小朋友既然己決定，就別被『臭嘴』影響，莫忘初衷，做好手上的工作！別讓愛妳的人失望！」字裡行間充滿了對Gigi的愛護與期盼，希望她能專注事業，不受外界負面聲音影響。
去年曾為Gigi發聲斥大台不厚道
事實上，這已不是甄妮第一次為炎明熹發聲。回顧去年6月，當時傳出Gigi因續約問題被電視台「雪藏」，甄妮亦曾在社交平台仗義執言。她當時發文批評：「文明到上太空了，大台還動不動就以『雪藏』做威脅，十分不厚道」，更直言對有潛力的小朋友應該多加培訓和給予機會，而不是用這種手段打壓。可見甄妮一直非常欣賞Gigi，並持續關注她的發展。
網民熱議誰是編劇老人
甄妮的帖文一出，立即引發網民熱烈討論，紛紛猜測她口中的「編劇老人」究竟是誰。雖然甄妮未有揭曉答案，但她透露自己為了不願做井底之蛙，會花時間留意網上各KOL的作品，甚至連洗澡時也把手機放一旁收聽。不過她也坦言，網絡世界質素參差，直斥「垃圾確實多到爆」，認為這時候個人的判斷力就顯得非常重要，似乎在提醒大家要慎選資訊來源，不要輕信讒言。
圖片來源：Facebook@甄妮、東方新地資料或影片來源：原文刊於新假期