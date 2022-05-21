58歲甄子丹「先天不足」演喬峰惹爭議 黃日華、胡軍版本最深入民心

​​「宇宙最強」甄子丹收拍2億片酬接拍由王晶監製，鄭偉文執導的電影《天龍八部之喬峰傳》，由於不太滿意王晶的拍攝，所以丹爺今次會做埋監製同製片人，務求保持水準。不過，網民對丹爺飾演喬峰感到失望，因為「先天不足」不符合金庸筆下的人物設定，反推胡軍才是「喬峰本峰」。